Algérie: Ouargla-Touggourt - Pic historique de consommation électrique atteint en juin

Ouargla — Un pic historique de consommation d'électricité a été atteint en juin dernier dans les wilayas d'Ouargla et Touggourt, a indiqué jeudi un communiqué de direction locale de la société de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG, filiale de Sonelgaz).

La consommation électrique a atteint 148 mégawatts/heure, soit 27% de plus que celui enregistré à la même période de l'an dernier qui était de 116 mégawatts/heure, est-il précisé.

De plus, 3.472 nouveaux clients ont été raccordés au réseau d'électricité, portant le nombre de l'entreprise dans les deux wilayas à 186.740 clients à fin juin 2021, fait savoir l'entreprise qui signale avoir mobilisé tous ses moyens humains et matériels, notamment ses équipes techniques d'intervention, pour faire face à cette hausse de consommation et veiller à la qualité du service.

L'entreprise conseille également à ses clients de rationaliser leur consommation d'électricité pour préserver cette ressource énergétique et réduire leur facture de consommation, et ce par l'adoption de gestes simples tels que le réglage des climatiseurs à 25 degrés, l'utilisation de lampes économiques et l'extinction des lumières et des climatiseurs dans les pièces inoccupées.