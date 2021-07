Gabon: Lambaréné - Les musulmans face à la hausse des prix du bétail

Après la célébration de la fin du Ramadan le 13 Mai dernier, les fidèles musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de Tabaski, communément appelée "fête des moutons". À Lambaréné, Chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, les marchés de bétail et autres coins et recoins de la capitale provinciale, c'est le défilé des moutons. Les commerçants et les clients font le bras de fer pour discuter les prix avec l'approche de la Tabaski.

Au Gabon, comme partout ailleurs, les musulmans se préparent pour la fête de la Tabaski. À Lambaréné, nombreux d'entre ces derniers qui achètent des moutons pour élever avant la fête, et d'autres le font à l'approche ou la veille. Cette année, les prix des moutons flambent alors qu'il ne reste que moins de 48 heures avant la fête.

Du côté d'Isaac, dans le deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné, les vendeurs de bétails sont classés en différentes catégories. Il y a des vendeurs en gros et en détails au sein de la localité. Les prix diffèrent d'un vendeur à un autre, mais restent toujours élevés.

« Papa Diarra », un vendeur de moutons, situé dans la ruelle menant au marché du Débarcadère d'Isaac, témoigne que « Cette année, les moutons sont très chers. Le prix varie de plus en plus pour les gros moutons. La situation est inquiétante. Regardez de vous-même. Dans le marché, il y a moins d'affluence. Les clients sont absents parce qu'ils nous reprochent de faire monter sciemment le prix alors que ce n'est pas de notre faute. Nous aussi, on les achète chèrs. La COVID-19 nous rend la vie difficile, les taxes également... ».

Selon l'opinion publique, c'est-à-dire les habituels clients de bétails et de viande fraîche, chaque année, les prix grimpent continuellement un mois avant la fête jusqu'au jour-j. Cette situation met beaucoup de citoyens dans une posture embarrassante, surtout avec la crise sanitaire et les difficultés financières auxquelles fait face la population. Oumarou, un client explique qu'il était au quartier dit Marteau « voir les vendeurs de moutons. J'ai demandé le prix des moutons. En retour, la réponse qu'ils m'ont donnée m'a fait très peur surtout qu'il ne reste plus que cette journée avant la fête de tabaski. Je crains de ne pas pouvoir acheter un mouton cette année », dit-il.

La fête de tabaski, comme annoncée partout dans le monde, est prévue pour demain mardi 20 juillet 2021. Avec le prix des moutons et de viande fraîche qui ne cessent de grimper, la situation risquera d'être pénible pour plusieurs chefs de familles à Lambaréné. Les services compétents doivent prendre des mesures afin d'atténuer la souffrance de la population à travers le contrôle des prix et des marchés.