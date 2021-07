Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le Ministre des Affaires étrangères de Chine

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui M. Wang Yi, Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, en présence de M. Sameh Choukry, Ministre des Affaires étrangères égyptien, et de l'ambassadeur de Chine au Caire.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que M. le Président a souhaité la bienvenue au responsable chinois en Égypte, lui demandant de transmettre ses salutations au Président de la République populaire de Chine, "Xi Jinping", soulignant le souci de l'Égypte d'élever le niveau de la partenariat stratégique global entre les deux pays, d'autant plus que l'année en cours coïncide avec le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques égypto-chinoises, qui a été le témoin d'un prolongement de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans divers domaines, ainsi que profiter de l'expérience chinoise, en tant qu'histoire de réussite que le monde cherche à étudier, afin de promouvoir le développement global de la prospérité et du bien-être des peuples.

De son côté, le Ministre chinois des Affaires étrangères a transmis à M. le Président un message verbal du Président Xi Jinping, qui affirmait notamment la volonté de la Chine de continuer à développer ses relations stratégiques avec l'Égypte, notant le respect et l'appréciation de son pays pour M. le Président et l'Égypte, à la lumière de son rôle central en tant que pilier de stabilité dans la région du Moyen-Orient. Il a de même signalé le soutien de la Chine à l'Égypte dans ses efforts de développement global, la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays au niveau international, le Ministre chinois des affaires étrangères a précisé l'acceptation de l'adhésion de l'Égypte, en tant que partenaire de dialogue à l'Organisation de coopération de Shanghai "OCS", qui s'occupe de la coordination et de la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, l'énergie et la science.

Le porte-parole a déclaré qu'on a passé en revue les perspectives d'amélioration des aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays, où la coordination qui a eu lieu au plus haut niveau depuis le déclenchement de la crise épidémique de Corona a été louée, conduisant à la signature de l'accord de la production conjointe du vaccin "Sinovac" en Égypte, ce qui maintient la stratégie nationale pour la localisation de l'industrie pharmaceutique et vaccinale en Égypte.

Tout en exprimant l'aspiration à poursuivre la coopération fructueuse entre les deux pays à tous les niveaux, renforçant les efforts internationaux pour faire face aux répercussions de l'épidémie.

M. le Président a également signalé le souci de bénéficier de l'expertise chinoise distinguée dans le soutien des programmes de développement, des activités et des projets nationaux dans le pays, surtout à la lumière des infrastructures modernes dont l'Égypte bénéficie, intégrant à l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route", ainsi que le rôle important joué par " la Zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne", dans la zone économique du canal de Suez, en tant que modèle réussi de coopération en matière d'investissement entre les deux pays.

Les derniers développements de la question du barrage Renaissance ont également été discutés, où M. le Président a affirmé la ferme position de l'Égypte de préserver sa sécurité hydrique représentée par ses droits historiques sur les eaux du Nil, en concluant un accord juridique contraignant et juste, pour remplir et exploiter le barrage de la Renaissance, réalisant tous les intérêts sur le même pied d'égalité. Ainsi, M. le Ministre chinois a déclaré que son pays est pleinement conscient de l'importance du fleuve du Nil pour l'Égypte, c'est alors que la Chine essaye de trouver une solution à cette question, d'une manière qui répond aux intérêts de toutes les parties.