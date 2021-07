Guinée: SMD/NORDGOLD poursuit ses actions en faveur de la communauté

La Société Minière de Dinguiraye SMD, filiale du groupe Nordgold, un des acteurs miniers du pays, s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des communautés environnantes.

A ce titre, elle a effectué encore des dons et assistances sur fonds propres pendant ces six premiers mois de l'année 2021 et s'est projetée pour le reste de l'année à travers son planning annuel pour un montant global de HUIT MILLIARDS SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLIONS SEPT CENT QUATRE MILLES SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE FRANCS GUINEENS (8,797,704,796 GNF).

A mi-parcours, de Janvier à Juin 2021, cinq milliards cent vingt-cinq millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-six francs guinéens (5,125,429,926 GNF) ont déjà été investi en faveur de la communauté dans les domaines ci-après :

Développement des infrastructures sociales de base : 1,018,130,000 GNF

Dix forages, rénovation d'un bâtiment du collège de Léro, électrification du centre de santé amélioré de Siguirini.

Formation et renforcement des capacités :

L'éducation de la jeune est le moteur du développement aujourd'hui. L'appui de ce secteur permet plus tard d'avoir de la main d'œuvre qualifiée qui favorise la promotion du contenu local. La SMD investit 229,750,000 GNF pour atteindre cet objectif en faveur des communautés. En plus de la construction d'un Lycée moderne d'excellence à Léro (R+2) l'année dernière pour plus de 2 milliards GNF, la SMD compte construire cette année une école professionnelle des Métiers dans la sous-préfecture de Siguirini pour environs 2 milliards GNF.

Gestion du programme, Sponsoring et Mécénat : 527,250,000 GNF

Les assistances en terme d'accompagnement et de la valorisation des mœurs et coutumes de la communauté riveraine et des activités juvéniles ne sont pas en marge de la vision de la SMD.

La compensation des domaines agricoles : 3,350,299,926 GNF

En six mois d'activités, la SMD a déboursé ce montant dans le cadre des compensations des terres touchées par ses opérations.

Projets planifiés et en cours

De Juillet à Décembre 2021, ces derniers mois seront consacrés à la construction de l'école professionnelle des métiers pour la communauté de Baraka pour 200 000 USD et le siège de la Gendarmerie de Siguirini pour 250 millions GNF.

Le chantier de la construction du siège de la gendarmerie à Siguirini dans la préfecture de Siguiri avancement et sera bientôt disponible pour les bénéficiaires.

Du Coté de Dinguiraye, l'Ecole Primaire de Mamoudouya dans Diatifère qui a été récemment endommagée par une tornade sera bientôt rénovée par la SMD pour la rentrée scolaire prochaine.

