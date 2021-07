Sénégal: AC Milan / Fodé Ballo-Touré - "Je donnerai corps et âme"

Fodé Ballo-Touré très motivé au moment de démarrer sa nouvelle aventure à l'AC Milan. Le Sénégalais, désormais ancien joueur de Monaco a exprimé sa reconnaissance et son enthousiasme.

C'est un nouveau challenge qui démarre pour Fodé Ballo-Touré. Arrivé chez les Rossoneri pour la somme de 5 millions d'euros hors bonus, le latéral gauche de 24 ans a confié ses premières impressions sur Instagram.

« C'est parti pour une nouvelle aventure au Milan AC mais je n'oublie pas les bons moments passés à l'AS Monaco que je remercie infiniment. Un grand merci à tout le staff, aux fans qui m'ont encouragé dans les moments compliqués et à tout ceux qui m'ont permis de pouvoir progresser dans ce merveilleux club qu'est l'AS Monaco. Je remercie également, mes parents mes proches et mes agents (Moustapha et Azziz) qui me suivent depuis mes débuts au PSG, Lille, Monaco et aujourd'hui au Milan AC pour leur patience et leur professionnalisme. Enfin, Je remercie également l'AC Milan pour l'accueil qui m'a été réservé et l'excellente prise en main par le staff de ce nouveau club pour qui je donnerai corps et âme. »