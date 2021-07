Congo-Brazzaville: Covid-19 - L'Unicef appuie le gouvernement en équipements médicaux

Le matériel et les médicaments du coronavirus ont été remis, le 17 juillet, à Kinshasa au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, en présence de sa vice-ministre.

Le don de l'Unicef est composé essentiellement des équipements de réanimation, de protection individuelle, des masques de protection respiratoire de type N95, de thermomètres électroniques, des médicaments de première nécessité, des pompes de réanimation respiratoire et autres consommables avec une valeur de 11, 5 millions de dollars américains.

Pour le représentant adjoint de l'Unicef en RDC, Abdoul Aziz Fofana, ces équipements médicaux permettront une riposte massive de qualité afin de dépister et de contrôler l'épidémie pour la prise en charge de façon efficace des cas de covid-19. Ces équipements ont été acquis sur fonds propres de l'Unicef et une partie financée par la Banque mondiale et d'autres partenaires, a indiqué Abdoul Aziz Fofana. "Nous sommes convaincus que l'utilisation de ces matériels permettra d'améliorer la qualité de dépistage de covid-19 et la prise en charge des cas", a-t-il déclaré. Tout en félicitant le personnel de santé pour les efforts et sacrifices consentis pour briser la chaîne de transmission et remercier les autorités congolaises pour avoir pris des mesures courageuses, le représentant adjoint de l'Unicef a encouragé la population congolaise à adhérer massivement à la campagne de vaccination contre la covid-19.

Remerciant l'Unicef et ses partenaires pour ce geste, le ministre Jean Jacques Mbungani a indiqué que ce don arrive au bon moment car il permettra de renforcer des capacités des structures de prise en charge des cas covid-19 et autres morbidités pour la surveillance de diagnostic et le traitement des cas simples modérés et sévères. Avec ce matériel, a-t-il ajouté, certains centres de traitement covid seront efficacement équipés pour la réanimation et le suivi médical en ce moment où la RDC enregistre une légère diminution des cas de covid-19.

Il a saisi cette opportunité pour inviter la population à adhérer massivement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a considéré la lutte contre la covid-19 comme une priorité de son gouvernement et qui invite les Congolais à adhérer massivement à la campagne de vaccination. Il a enfin exhorté les gestionnaires des centres de traitement Covid-19 à bien gérer ce don pour le bénéfice des malades qui en ont besoin et de penser à l'entretien et à la maintenance nécessaire de ces matériels pour le long terme.