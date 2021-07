Maroc: Mouvement des PNA - Ramtane Lamamra : «La reprise du conflit armé, entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario, mérite une plus grande attention de la communauté internationale»

Selon le chef de la diplomatie algérienne, il est nécessaire pour tous les Etats membres de réaffirmer leur attachement aux idéaux et principes du mouvement. Il a appelé à une grande attention aux conflits armés, entre le Maroc et le Front Polisario.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, déclarait ainsi, lors de la conférence ministérielle du mouvement des Pays non-alignés (PNA), présidée par la République d'Azerbaïdjan. Cette rencontre intervient en cette année de célébration du 60e anniversaire de la création du mouvement des PNA sur le thème « le Mouvement des non-alignés au centre des efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux ».

Ramtane Lamamra a souligné la nécessité pour tous les Etats membres du mouvement de réaffirmer leur attachement aux idéaux et aux principes de celui-ci. Il a rendu « un hommage bien mérité à tous les pères fondateurs dudit mouvement, y compris les dirigeants du mouvement de libération nationale algérien et du gouvernement provisoire de la République algérienne ».

Le chef de la diplomatie algérienne est également intervenu sur la crise sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19 et sur d'autres défis à caractère transnational, notamment le phénomène du terrorisme, le crime organisé, les conflits armés et les changements climatiques. Il s'est montré favorable à "la promotion de la coopération internationale et le renforcement du système multilatéral, dans le respect des objectifs et principes de la Charte des Nations unies ». Dans ce cadre, il a confirmé que l'Algérie « continuera à promouvoir les valeurs du multilatéralisme dans tous ses efforts visant à faire avancer des solutions politiques et pacifiques aux crises dans son voisinage et au-delà, ainsi que dans ses nombreuses initiatives ayant pour objectif de stimuler l'intégration économique régionale et continentale ».

Ramtane Lamamra a aussi rappelé « le soutien constant apporté par le mouvement des PNA depuis sa création aux causes justes de la décolonisation à travers le monde, en soulignant la nécessité pour celui-ci de demeurer solidaire avec les peuples palestinien et sahraoui ».

Au sujet du Sahara occidental, il a indiqué que « la reprise du conflit armé, entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario, mérite une plus grande attention de la communauté internationale" », appelant le secrétaire général de l'ONU à « accélérer la nomination de son envoyé personnel et à lancer un processus politique crédible entre les deux parties au conflit, dans le but de parvenir à une solution politique juste et durable qui assurera l'autodétermination du peuple de la République sahraouie, membre fondateur de l'Union africaine».

La conférence des Pays non-alignés s'est conclue par l'adoption d'une déclaration politique, et « la validité de l'ensemble des principes fondateurs du Mouvement, ainsi que leur volonté d'œuvrer afin d'instaurer des relations internationales équilibrées, pacifiques et démocratiques ».