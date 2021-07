Maroc: TIBU Maroc partenaire de la sortie du film SPACE JAM - Nouvelle ère

Casablanca — TIBU Maroc, organisation qui œuvre pour l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport est partenaire de la sortie du film SPACE JAM : Nouvelle ère, prévue le 21 juillet au Maroc.

TIBU Maroc mobilise l'ensemble de son écosystème pour offrir une expérience inspirante aux enfants et aux jeunes autour du SPACE JAM : Nouvelle ère, indique l'ONG dans un communiqué.

La société de distribution Pathé BC Afrique et son antenne de distribution au Maroc, Film Event Consulting, ont choisi de s'associer à l'organisation TIBU Maroc pour promouvoir la sortie de ce film, ajoute le communiqué.

« Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir offrir une expérience riche pour les enfants et les jeunes des quartiers populaires. LeBron James, l'icône mondiale de la balle orange fait rêver la jeunesse et l'histoire du film est aussi inspirante", affirme Mohamed Amine Zariat - Ashoka Fellow et Président de l'ONG TIBU.

Des milliers d'enfants vont avoir accès aux projections du film à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tétouan grâce aux acteurs de notre écosystème », a-t-il ajouté.

« Tibu Maroc est un partenaire naturel pour Space Jam : Nouvelle ère. L'engagement sans faille de cette organisation auprès des plus jeunes n'est plus à démontrer, et les valeurs véhiculées par le film rejoignent celles de Tibu Maroc : Passion pour le basketball, inclusion, et réussite scolaire ainsi que personnelle », souligne Benjamin Reyntjes, Directeur Général de Pathé BC Afrique.

TIBU Maroc a mis en place un dispositif de communication qui sera déployé du 12 juillet au 09 août 2021 afin de promouvoir le film auprès du grand public et de véhiculer les valeurs du sport aux enfants, aux jeunes filles et à la jeunesse marocaine.

Il s'agit de la projection du film avec plusieurs salles de cinéma, l'organisation de tournois Space Jam dans les quartiers populaires, la mise en place d'un plan de communication 360°, le lancement d'un challenge « Air Ball » sur les réseaux sociaux, et la mobilisation des acteurs privés pour des projections destinées aux orphelinats, associations caritatives dans les zones rurales.

LeBron James, s'engage dans une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM : Nouvelle ère.

Alors que le basketteur LeBron James visite les studios Warner avec son fils Bronny, ils se retrouvent accidentellement piégés dans une dimension parallèle où tout l'univers Warner Bros est contrôlé par le tout puissant AI G, une intelligence artificielle.

Avec l'aide des Looney Tunes, la star de la NBA va tout tenter pour retrouver son fils disparu et battre l'équipe de Goons de l'IA, composée des meilleurs basketteurs du monde.