Algérie: Sonatrach se dote d'un nouveau code d'éthique

Alger — Le PDG de la Compagnie nationale des hydrocarbures "Sonatrach", Toufik Hekkar a paraphé, lundi à Alger, le nouveau code d'éthique de l'entreprise, énumérant les normes de comportements et les principes d'éthique attendus des dirigeants, des employés et des autres parties prenantes du groupe.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du groupe, en présence du ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, des membres du comité exécutif, ainsi que des représentants du partenaire social.

Le document énonce également "les normes de comportements et les principes d'éthiques attendus de ses dirigeants, de ses employés et des autres parties prenantes et qui découlent des valeurs et principes fondamentaux de Sonatrach", a affirmé la compagnie.

Il contribue aussi à "promouvoir une culture de transparence et un climat de confiance, permettant de prévenir et de sanctionner les actes illicites et les abus commis au détriment de l'intérêt général, de l'intégrité, de la réputation et de l'image de marque de Sonatrach".

Un comité d'éthique avait été installé par "Sonatrach" pour mettre en œuvre son nouveau code d'éthique. En outre, la société a développé "un dispositif d'alerte" accessible à ses employés et aux autres parties prenantes, permettant de recueillir, en toute confidentialité, les signalements des comportements qui s'écartent de ce nouveau code d'éthique.

S'exprimant à l'occasion, M. Hekkar a souligné que ce nouveau code d'éthique "constitue pour nous tous un document de référence, la boussole qui doit guider en permanence nos actions et décisions", précisant qu'il ne peut, toutefois, couvrir toutes les situations auxquelles nous pouvons êtres confrontés au quotidien, en tant que dirigeants ou collaborateurs".

Pour M. Hekkar, la compagnie nationale vise, à travers ce nouveau code, de s'engager à conduire ses activités avec "intégrité, transparence, équité et excellence" pour permettre à l'entreprise d'accomplir sa mission au service du développement et de la prospérité du pays.

"Chacun de nous est appelé à incarner ces valeurs et à les promouvoir auprès de nos partenaires et de toutes les autres parties prenantes, et ce, partout où Sonatrach est présente", a-t-il ajouté.

Il a ainsi appelé, tous les employés, co-contractants et toutes les parties intéressées "à ne pas hésiter à signaler tout manquement à l'éthique qu'ils auraient constaté, aux responsables de Sonatrach ou le cas échéant au Comité d'éthique via le dispositif d'alerte mis en place".

Pour sa part, le président du Comité d'éthique, Hamani Zoubir, a affirmé qu'à travers cette démarche, Sonatrach, vise à "renforcer sa crédibilité et sa notoriété", soulignant que "ces principes et ces valeurs visent à améliorer la qualité du climat social et renforcer le sentiment d'appartenance".

Lors de cette rencontre, il a été aussi, l'occasion de passer en revue la feuille de route arrêtée conjointement entre Sonatrach et l'IANOR pour l'implémentation des deux normes NA ISO 37001 et NA ISO 26000, portant respectivement sur le management anti-corruption et la responsabilité sociétale.