Algérie: Les pèlerins musulmans au Mont Arafat, moment fort du Hadj

MONT ARAFAT (Arabie saoudite) - Des pèlerins ont prié lundi sur le Mont Arafat, près de La Mecque, temps fort du grand pèlerinage musulman annuel, très réduit pour la deuxième année consécutive en raison du Covid.

Seuls 60.000 Saoudiens et étrangers résidents dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer cette année au Hadj. Ils étaient quelque 2,5 millions en 2019, un rassemblement religieux considéré comme l'un des plus grands au monde.

L'étape au Mont Arafat est dédiée aux prières et aux invocations, lors de ce pèlerinage dans les premiers lieux saints de l'islam dans l'ouest de l'Arabie saoudite.

Après avoir passé la nuit dans des campements dans la vallée désertique de Mina, les fidèles ont participé à la mosquée de Namira, près du Mont Arafat, aux prières et écouté un prêche.

A la tombée de la nuit, les pèlerins descendent vers la vallée de Mouzdalifa, un autre lieu saint où ils passent la nuit.

Aucun pèlerin n'a été infecté par le coronavirus depuis le début du grand pèlerinage, ont assuré dimanche soir les autorités. L'année dernière, aucun cas de Covid n'avait été signalé.

L'Arabie saoudite a enregistré officiellement plus de 500.000 cas, dont 8.075 morts.

En plus des mesures de distanciation physique strictes, les pèlerins sont divisés en petits groupes lors de chaque étape du pèlerinage. Une "carte électronique du Hadj" introduite par les autorités, permet un accès sans contact aux campings et hôtels pour pèlerins et aux transports vers les sites religieux.

Et des robots sont utilisés pour distribuer des bouteilles d'eau ZemZem.