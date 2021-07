Afrique de l'Ouest: BRVM - Le TOP 5 réalise plus de 7% de hausse de cours

Les titres qui figurent sur le Top 5 qui récapitule les plus fortes hausses de cours au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ont tous réalisé des progressions de plus de 7% au terme de la séance de cotation de ce lundi 19 juillet 2021.

Ce Top 5 est ainsi occupé respectivement par les titres Servair Abidjan (plus 7,48% à 1 150 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 3 450 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 720 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 3 970 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 7,17% à 3 585 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Total Sénégal (moins 4,13% à 1 855 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,96% à 655 FCFA), Compagnie ivoirienne d'électricité (moins 1,82% à 1 620 FCFA), Société multinationale de bitumes Cote d'Ivoire (moins 1,43% à 6 900 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,18% à 1 680 FCFA).

Les indices sont à nouveau en vert avec de fortes hausses. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistré une progression de 3,10% à 134,22 points contre 130.19 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 2,24% à 165,14 points contre 161,52 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 169,767 millions FCFA contre 844,868 millions FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a, de son côté enregistré une hausse de 108,946 milliards FCFA à 4969,734 milliards FCFA contre 4860,788 milliards FCFA la veille.

Celle des obligations est en revanche, en baisse de 5,428 milliards FCFA, passant de 6775,188 milliards FCFA la veille à 6769,760 milliards FCFA à la fin de la séance de cotation de ce lundi 19 juillet 2021.