Ethiopie: Le FNUAP demande la protection et la justice pour les femmes et les filles du Tigré

Le lauréat du prix Nobel 2018, le Dr Denis Mukwege, un gynécologue célébré pour son travail auprès des survivants d'agressions sexuelles à l'hôpital Panzi en République démocratique du Congo, a un jour déclaré : "Le viol est une stratégie de guerre - il est destiné à détruire les femmes et les communautés physiquement et mentalement".

Les femmes et les jeunes filles du Tigré nous ont raconté leur histoire, et nous continuons à les écouter. Nous devons réagir de toute urgence en prenant des mesures pour faire face à leur traumatisme et reconstruire leur vie.a

Malheureusement, cette destruction est devenue une réalité quotidienne pour les femmes et les filles de la région du Tigré, en Éthiopie.

Ces dernières semaines, des femmes ont raconté les histoires les plus dévastatrices de violations sexuelles et d'abus physiques. Selam, 22 ans, qui a trouvé refuge dans une maison sécurisée, est l'une de ces survivantes. Elle se souvient d'avoir "couru d'un endroit à l'autre sans nourriture ni abri" et d'avoir "constamment vécu dans la peur" après avoir été déplacée de chez elle et avoir été confrontée à plusieurs reprises à des incidents poignants de violence sexuelle.

La persistance des combats, les déplacements forcés et les conditions de vie désastreuses au cours des huit derniers mois dans le Tigré et les régions voisines d'Afar et d'Amhara, dans le nord de l'Éthiopie, ont engendré l'une des crises humanitaires les plus urgentes d'Afrique. Rien qu'au Tigré, plus de 5,2 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, dont 118 000 femmes enceintes et 1,3 million de femmes en âge de procréer. Dans le contexte de la crise, des violations et des abus flagrants à l'encontre des civils, y compris des violences sexuelles, continuent d'être signalés.

La santé et le bien-être des femmes et des adolescentes sont encore menacés par une insécurité alimentaire qui devrait s'aggraver. La destruction et le pillage des établissements de santé - environ un tiers d'entre eux ne fonctionnent que partiellement, et à peine un pour cent proposent des services de prise en charge clinique du viol - compliquent encore la situation face à la menace du COVID-19.

L'expérience de Selam n'est qu'une des histoires recueillies par les responsables de la santé et les agences de l'ONU, mais ces témoignages ne représentent probablement qu'une fraction de la prévalence réelle. Même dans des circonstances normales, étant donné les niveaux élevés de stigmatisation, entre autres facteurs, la violence sexiste est largement non signalée en Éthiopie. Seuls 24 % des survivants demandent un jour de l'aide, selon l'enquête démographique et sanitaire de 2016 en Éthiopie.

Un impact dévastateur

Le viol et les autres formes d'abus sexuels ont un impact dévastateur sur le bien-être physique et mental, les droits et les choix des femmes, et affectent leur capacité à s'occuper de leurs enfants, à soutenir leur famille et à contribuer à leur société.

Un travailleur social du centre d'hébergement soutenu par le FNUAP où Selam réside désormais a décrit les femmes comme arrivant "traumatisées et déprimées en raison de la souffrance prolongée, de la détresse et de l'horrible violence".

Même lorsque les femmes n'ont pas subi de violences sexuelles, la peur du viol ou l'insécurité les empêchent d'accéder aux centres de distribution de nourriture, aux services de soins de santé essentiels pour elles-mêmes ou leurs enfants, et les adolescentes peuvent ne pas aller à l'école.

À long terme, le fait de se cacher pour échapper à des attaques potentielles contribue à la malnutrition, à des résultats médiocres en matière de santé et à un manque de réussite scolaire chez les femmes et les filles.

Les États membres des Nations unies ont reconnu l'impact disproportionné et unique des conflits armés sur les femmes et les filles. La résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies, appelle toutes les parties aux hostilités à prendre des mesures spéciales pour "protéger les femmes et les filles contre la violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes d'abus sexuels, dans les situations de conflit armé".

L'Union africaine s'est également engagée à "faire taire les armes" en "mettant fin à toutes les guerres, conflits civils, violences sexistes, conflits violents et en prévenant les génocides sur le continent d'ici 2020".

Le corps des femmes ne doit pas être l'objet de la guerre ou la garantie d'un conflit. Au contraire, les femmes doivent être le sujet central et le partenaire de la consolidation de la paix.

En racontant leur histoire, les femmes du Tigré décrivent leurs agresseurs comme des "hommes armés". Ces graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme doivent faire l'objet d'une enquête rapide et leurs auteurs doivent être traduits en justice.

Appel à la fin des hostilités

Nous demandons instamment au gouvernement éthiopien et à la communauté internationale d'intensifier leurs efforts pour mettre fin aux hostilités et à toutes les formes de violence dans le pays, y compris la violence sexiste, afin de garantir la santé et la sécurité des femmes et des filles.

Dans le cadre de l'intensification du système du Comité permanent interorganisations (IASC) pour la région du Tigré, activée en avril 2021, le FNUAP étend et accélère son soutien dans ses domaines de responsabilité : protection, prévention et réponse à la violence sexuelle et sexiste (VSS) et fourniture de services de qualité en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs (DSSR).

Abris sûrs

Des espaces conviviaux pour les femmes, des maisons sûres et des centres à guichet unique ont été mis en place dans les régions touchées par le conflit afin de fournir une prise en charge clinique des viols et une assistance psychosociale. Ces espaces mettent les femmes en contact avec un large éventail de services de santé sexuelle et reproductive et de services juridiques.

Ce qui transforme une victime de viol en survivante de viol, c'est la justice. Le FNUAP travaille avec ses partenaires pour garantir l'existence de systèmes efficaces de renvoi et de poursuites judiciaires. Nous travaillons avec le ministère éthiopien des Femmes, des Enfants et de la Jeunesse pour permettre le renforcement des capacités du personnel armé et la constitution d'un groupe de travail sur la violence sexiste, en collaboration avec l'Université de la police éthiopienne et la Commission fédérale de la police.

Le FNUAP fournit également des fournitures médicales, aide à rétablir les services du système de santé et a distribué des centaines de kits de santé reproductive d'urgence et des milliers de kits de dignité.

En outre, pour prévenir les infections au COVID-19 parmi le personnel clé fournissant des services et des informations en matière de SSR et de VBG dans les établissements de santé et les centres à guichet unique gérés par le gouvernement et les partenaires, près de 11 000 articles d'équipement de protection individuelle ont été distribués depuis novembre 2020.

Des fonds nécessaires de toute urgence

Fournir des niveaux adéquats de ce type de services vitaux nécessite un financement urgent. Nous demandons à tous ceux qui peuvent nous aider, notamment le gouvernement et les partenaires de développement, de nous aider à répondre aux besoins immédiats des femmes et des filles et de nous aider à éviter les répercussions à moyen et long terme des violences sexuelles. Les besoins immédiats de financement pour les six prochains mois sont de 15 millions de dollars.

Pour que les femmes puissent participer à la société sur un pied d'égalité, elles doivent pouvoir prendre des décisions concernant leur corps librement et sans crainte. Le viol et les autres formes de violence sexiste détruisent la capacité des femmes et des filles à faire des choix et à respecter leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs.

Même en période de conflit, nous devons continuer à défendre et à protéger les droits des femmes et des filles et à consacrer l'attention et les ressources nécessaires pour prévenir la violence sexuelle et assurer résolument la justice.

Le Dr Onabanjo est le directeur régional du FNUAP pour l'Afrique orientale et australe.