Sénégal: Amsatou Fall, directeur executif de la lsfp - On assisté à un championnat très relevé et disputé

Le championnat national de Ligue 1 2020-2021 qui s'est achevé hier, dimanche avec le sacre de Teungueth Fc a été un championnat relevé. C'est l'analyse de Amsata Fall directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Il estime que le succès des champions rufisquois est mérité et lui permet de revenir en compétition africaine et avec beaucoup plus de moyens

En guise de bilan de la Ligue sénégalaise de football professionnel il a retenu un championnat relèvé et disputé. C'est ce que révèle Amsata Fall, directeur exécutif de la Ligue pro après la fin du championnat marqué par le sacre de Teungueth FC.. "Cette année c'est l'une des rares fois, qu'on a assisté à un championnat très relevé et disputé. Même si Teungueth Fc a été sacré à terme, sur le plan médiatique, les équipes ont fait beaucoup d'efforts au plan des liens sociaux. C'est tout à l'honneur de la Ligue professionnelle", a- t-il confié.

Amsatou Fall pense que le sacre des Rufisquois est mérité. Selon lui, après une première expérience en compétition inter-clubs, le retour en Afrique devrait leur permettre de permettre de revenir mieux renforcé. "Teungueth Fc mérite son titre de champion. Il a maintenu la dragée haute à ce championnat pendant plus de 20 journées. C'est bien pour Teungueth parce que cela va lui permettre de retourner en Afrique. Teungueth a bien appris. Il a fait une coupe d'Afrique remarquable, un parcours honorable qui pouvait les amener en quart de finale. J'espère que les Rufisquois vont tirer tous les enseignements. Pourquoi ne pas se renforcer. En tout cas avec beaucoup plus de ressources financières et matérielles". Revenant sur l'ultime match de la 26e et dernière journée, le directeur de la Ligue pro ajoute: "

En fonction du goal barrage, c'est Diambars qui va représenter le Sénégal en Coupe de la Confédération. Au niveau des descentes, avec la défaite, le stade de Mbour rejoint la Ligue 2. L'Us Gorée s'est maintenue. L'équipe de Niary Tally a cravaché en 2e phase du championnat. Mais depuis quelques temps, Niary Tally et l'Us Gorée ont flirté avec des positions de relégables. Les Goréens ont fait des remontées extraordinaires lors des dernières journées".