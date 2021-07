Sénégal: Seydou Gueye, ministre conseiller sur la flambée de la Covid suite aux tournées économiques de Macky Sall - «C'est intenté un procès en sorcellerie à la majorité»

Il n'est pas question pour le régime en place d'endosser la responsabilité de la flambée des cas de contamination, après tout juste les tournées dites «économiques» faites par le président, dans le Sud Est et le Nord du pays. Ou du moins l'avis du ministre coordonnateur de la communication de la présidence, Seydou Gueye qui reste formel qu'il n'y a aucune connexion entre les deux faits, non sans accuser une opposition «dangereuse et manipulatrice». Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm d'hier, dimanche 18 juillet.

En 48h seulement, c'est-à-dire entre le samedi 17 et dimanche 18 juillet, le Sénégal a enregistré 3088 cas positifs à la Covid-19. Des chiffres qui font froid au dos, actant ainsi une forte ascendance de la courbe de contamination en cette troisième vague de la propagation de la pandémie dans le pays. Une montée des cas qui a suscité la réaction du chef de l'Etat, Macky Sall, qui a brandi la menace d'un retour de l'Etat d'urgence pour contenir la maladie, si rien n'évolue dans le bon sens.

Lui qui est accusé, à tort ou à raison, d'être à l'origine de cette forte montée des cas à cause de ses tournées dites «économiques» au Sud Est et au Nord du pays. Toute chose que le ministre coordonnateur de la communication de la présidence de la République rejette en bloc, pointant d'un doigt accusateur leurs adversaires politiques.

Invité à l'émission Objection de la radio privée Sud Fm, du dimanche 18 juillet, Seydou Guèye se défend que «c'est intenté un procès en sorcellerie à la majorité que de vouloir faire une corrélation entre les tournées économiques et cette phase ascendante. Ce constat, il est sans fondement. Il n'est pas vrai. C'est le fait d'une opposition dangereuse et manipulatrice». Il reste ainsi formel que ce sont des accusations «sans fondement et sans intérêt» dans la mesure où ce n'est pas le propre du Sénégal. En effet, il trouve que «ce dont il s'agit, c'est de constater qu'avec l'évolution de ce virus, que nous ne connaissons pas, tant du point de vue des remèdes que du point de vue de la recherche, nous sommes confrontés à un défi de portée planétaire».

Pour étayer son propos, le ministre-conseiller a fait appel aux chiffres qui, selon lui, prouvent qu'il n'existe aucun lien entre la recrudescence de la pandémie et les activités menées par la majorité présidentielle à l'intérieur du pays. «Si vous travaillez sur les chiffres et les données que nous avons, l'épicentre de cette phase ascendante, c'est Dakar. Ce n'est pas Matam où on est à moins de 3% de taux de positivité. L'épicentre, c'est Dakar. La phase ascendante, c'est Dakar. La flambée, c'est Dakar. Il n'y a aucune connexion», se défend-t-il Quid du convoyage de jeunes de Dakar vers Matam en pleine pandémie, à l'occasion de ladite tournée ? Encore une contre-vérité selon Seydou Guèye qui balaie d'un revers de mains ces informations. Il soutiendra que «dans ces zones-là (Nord du pays), quand vous faites 95% de score à des élections, vous n'avez pas besoin de surcharger ces zones. Deuxième chose, ça s'est passé à un moment, et tout le monde peut le constater, c'est le seul constat objectif, on était dans une phase très descendante des contaminations».

Ce responsable du parti au pouvoir note, par ailleurs, que tous les pays connaissent, en ce moment, cette phase ascendante de la pandémie, et que les mêmes solutions sont appliquées partout. «Et le Sénégal, à l'instar de tous les pays du monde a repris la mise en œuvre d'une communication sur les décisions à prendre. Et la première, c'est de travailler autour de la question incontournable de la responsabilité individuelle et collective», informe-t-il. Il a, dans la foulée, annoncé la réception de 500.000 doses de vaccins, d'ici la fin du mois de juillet.