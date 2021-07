Cote d'Ivoire: Musique - Jacob Desvarieux en réanimation

Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, Jacob Desvarieux, artiste-musicien du groupe Kassav n'est pas décédé. Diabétique, atteint du Covid-19 et affaibli par la greffe d'un rein, l'artiste, âgé de 65 ans, a été plongé dans un coma artificiel afin de recevoir les soins nécessaires, révèlent plusieurs médias internationaux.

Dans un communiqué publié le dimanche 18 juillet 2021, Los Production et Kassav Management informe qu'il s'agit d'un protocole médical classique. Et d'ajouter : « son état est jugé stable par ses médecins. Et nous aurons plus d'informations sous 48 heures. Nous vous remercions de ne pas faire circuler de fausses informations sur WhatsApp afin de laisser travailler sereinement l'équipe du Chu de Pointe-à-Pitre et de ménager ses proches. Merci de faire circuler ce message ».

Jacob Desvarieux, est chanteur, musicien, arrangeur et producteur. En 1979, il fait une rencontre avec Pierre-Edouard Décimus et fondent le groupe Kassav. Au fil du temps, ce groupe va s'agrandir avec la venue de Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély et Jean Claude Naimro.