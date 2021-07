Congo-Brazzaville: Vie associative - La fondation "Éternel mon berger" lance un cri du coeur pour les orphelins

L'ONG en appelle aux hommes de bonne volonté ainsi qu'aux âmes sensibles de venir en aide aux orphelins et aux autres nécessiteux en vue de leur faciliter la vie.

Pendant que les architectes et autres ingénieurs en matière de construction s'attellent à finir les travaux pour rendre le siège social de la fondation "Éternel mon berger" attrayant, la promotrice Yvette Mbuyi continue à informer sur sa vision dans la mise en action de cette œuvre philanthropique qu'elle a commencée depuis plusieurs années.

Dans cette lignée, Mme Yvette Mbuyi salue l'intervention de Mme Simone Derrien de l'orphelinat Maison de l'espoir situé dans la commune de N'djili à Kinshasa. « Elle a apporté sa contribution libre et volontaire avec sourire à la fondatrice », note-t-on. Et dans ses lignes sur la carte en broderie faite à la main de Madagascar, Mme Simone a écrit : « Que cette participation d'une orpheline, qui a eu la chance de soutiens familiaux, apporte du bien-être et du soulagement à d'autres orphelins ».

Pour donner du sens à l'acte posé, Simone Derrien a paraphrasé mère Theresa qui, répondant à une personne qui lui disait que ses actions étaient comme une goutte d'eau dans la mer, lui a répondu que la mer était faite ou constituée de gouttes d'eau.

Émue par la promptitude avec laquelle la donatrice de cette enveloppe a posé au bénéfice des orphelines et des orphelins, Yvette Mbuyi a eu des mots justes pour remercier sa co-équipière et la rassurer que son geste combien louable de libéralité rendra heureux un orphelin et ou une orpheline en situation déplorable. Il est signalé que le président directeur général d'Oriental Geology Projects Sarl situé à Bunia, en République démocratique du Congo (RDC), Kévin Lodonga, alias Kratos, particpie également dans les actions de soutien à l'initiative et les efforts de Mme Yvette Mbuyi dans le cadre des actions et activités de la Fondation Eternel Mon Berger

Une organisation à visée internationale

La fondatrice Yvette Mbuyi et toute son équipe accélèrent les travaux sur le lieu devant abriter le siège national de cette fondation qui se veut grande et internationale. Quoi que l'adresse ne soit pas encore dévoilée pour des raisons évidentes, il est, par ailleurs, indiqué que le siège national de cette organisation est situé dans la ville province de Kinshasa, en RDC. Et la FEMB/YM ne pense pas limiter ses actions dans la capitale congolaise ou dans les provinces du Congo. Cette association dit avoir l'ambition d'intervenir partout où il y a les nécessiteux.