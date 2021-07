Congo-Brazzaville: Collectivités locales - Le calvaire des agents municipaux

L'intersyndicale des mairies de Dolisie, Nkayi, Mossendjo et Ouesso a informé le 19 juillet à Brazzaville, le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, du calvaire que les agents municipaux de ces quatre entités administratives traverse depuis plus de quatre ans.

Avec respectivement 52, 51 et 46 mois d'arriérés de salaires, les mairies de Ouesso, dans la Sangha, Mossendjo et Dolisie, dans le Niari, Nkayi, dans la Bouenza, sont en grève depuis le 9 juillet dernier. Selon les membres de la délégation, conduite par le président de l'intersyndicale, Antoine Kodila, c'est le manque de dialogue avec la tutelle qui a conduit à l'arrêt du travail dans les quatre mairies.

« Dans d'autres secteurs, à sept, huit mois d'arriérés de salaires, les gens vont en grève mais nous avons attendu pendant quatre ans, sans répondant », a déploré le porte-parole de l'intersyndicale, Gaston Bouyanga, saluant l'esprit d'ouverture du nouveau ministre.

Annonçant la poursuite de la grève, il a expliqué que le ministre a promis descendre sur le terrain pour toucher du doigt la réalité et entamer les discussions avec les concernés. Etablissement à budget de transfert comme le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et l'Université Marien-Ngouabi, ces quatre collectivités ne reçoivent plus de financements de l'Etat depuis des années.

« Au niveau des collectivités locales dans lesquelles nous nous trouvons, il est impossible que les salaires soient supportés par les ressources propres à nos mairies. Hier, nous avions un budget de transfert pour lequel le CHU, l'Université Marien-Ngouabi et d'autres secteurs étaient alimentés. Ailleurs on donne, mais au niveau des collectivités locales rien ne se fait. C'est pour cela qu'il y a plusieurs salaires impayés dans ces différentes mairies », a poursuivi Gaston Bouyanga.

Après plus d'une semaine de grève, les travailleurs de ces mairies veulent reprendre le service à condition que le gouvernement puisse apporter une solution définitive à leur situation. « Nous n'avons jamais voulu la grève, notre souci c'est le travail. Les travailleurs nous ont demandé de dire aux autorités qu'ils veulent travailler. Nous avons travaillé pendant quatre ans sans salaires, nous voulons adhérer à la vision du chef de l'Etat qui prône du dialogue social. Que le gouvernement entende notre cri de cœur », a-t-il plaidé, estimant que Guy Georges Mbacka pourrait être une solution pour relever les collectivités locales. « Tel qu'il est en train de s'exprimer, certainement avec un peu d'efforts nous n'allons plus connaître autant de mois de salaires impayés », a-t-il déclaré.