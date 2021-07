Cote d'Ivoire: Flambée des prix des produits/Souleymane Diarrassouba - « Les populations ne doivent pas céder à la panique...»

Le ministre du Commerce et de l'Industrie était face à la presse, hier à son cabinet au Plateau, et s'est prononcé sur la fl ambée généralisée des prix des denrées alimentaires de base.

« Nous ne minimisons pas la situation. Bien au contraire, nous la gérons de la manière la plus énergique et déterminée possible. Ce qui nous a déjà permis d'avoir des résultats satisfaisants dans bien des secteurs, notamment en ce qui concerne le ciment qui est revenu à son prix d'avant la flambée généralisée. Les populations ne doivent pas céder à la panique car le gouvernement est au travail. Les concertations avec les acteurs du commerce et les réunions interministérielles s'enchaînent. Nous pensons que le Premier ministre annoncera lui-même des mesures concrètes très bientôt ». Ce sont les mots rassurants prononcés, hier, à son cabinet à l'immeuble Postel 2001 au Plateau, par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba.

Devant la presse nationale et internationale, le premier responsable du Commerce en Côte d'Ivoire abordait l'épineuse question de la flambée généralisée des prix des produits de grande consommation à laquelle sont confrontés les ménages ivoiriens depuis avril. Même s'il a « malheureusement » relevé quelques exagérations de cette situation par certains médias et internautes, Souleymane Diarrassouba a toutefois reconnu les difficultés de la ménagère. Et cela résulte, en grande partie, du contexte économique mondial qui est à la reprise. Mais aussi de la crise énergétique en Côte d'Ivoire qui a fortement frappé le secteur privé et de laquelle le pays est en train de sortir.

« Les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire. En effet, partout dans le monde, avec la reprise économique caractérisée par une demande beaucoup plus forte que prévue, après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur (...) Ainsi, les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre 2020 et ont enregistré un fort rebond au premier semestre 2021. Il y a aussi la crise énergétique, le décalage des saisons de pluies », a expliqué le ministre.

Mais à l'en croire, le gouvernement a repris le contrôle relativement à toutes ces situations conjoncturelles et les prix sont en train d'être maîtrisés. « Nous tenons à rassurer les populations que nous sommes à leur écoute à travers leurs différentes faîtières. Des solutions conjoncturelles, structurelles et d'urgence sont en passe d'être arrêtées au bénéfice des consommateurs. Le bien-être du consommateur reste la priorité des priorités du gouvernement, même si celui-ci cherche à maintenir l'outil de production afin de préserver les emplois et de continuer à créer de la richesse.

C'est pour cela que notre approche dans le règlement de cette situation est basée sur la concertation », a-t-il poursuivi. Et d'ajouter en guise de perspectives : « Nous travaillons en sorte que la production locale des produits de grande consommation soit renforcée. Car nous devons être auto-suffisants pour tout ce qui nourrit les Ivoiriens. En tout cas, c'est le leitmotiv du Premier ministre et le gouvernement y travaille ardemment. Nous travaillerons à renforcer la surveillance du marché. Les populations sont donc invitées à garder leur sérénité et à éviter de diffuser des informations qui sont de nature à perturber le marché ».

L'action du ministère du Commerce dans cette situation est donc de protéger les consommateurs tout en permettant à l'économie de continuer à tourner. Et selon Souleymane Diarrassouba, la situation aurait été pire si le gouvernement n'avait pas pris des mesures, comme le plafonnement des prix de certains produits.