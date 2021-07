Sénégal: Kédougou/Tabaski 2021 - La hantise du bélier

Chaque année, le prix du mouton augmente. Ainsi, sacrifier à la tradition d'Abraham, coïncidant avec la fête de l'Aïd El-Kabir devient, un véritable casse-tête pour les parents. Du mouton aux tenues, sans compter les nouvelles paires de chaussures ou encore les coiffures à la mode, l'économie de toute une année est dilapidée, en un jour. Ainsi, pour faire le point, la rédaction de Sud Quotidien a fait un détour au «daral» (foirail) de Kédougou.

ELHADJ KA, PRESIDENT DU «DARAL» DE KEDOUGOU «LES PRIX VARIENT DE 70 000 A 200 000 FCFA... MAIS, TOUT LE MONDE AURA SON BELIER»

«La qualité du mouton varie en fonction de la bourse de l'acheteur. Les prix varient entre 70 000 FCFA, jusqu'à 200 000 FCFA. Plusieurs facteurs concourent à rendre le prix du bélier élevé voire dérisoire pour certains. Il y a d'abord le fait que les moutons nous viennent de la Mauritanie voisine. Depuis son achat jusqu'à son acheminement, plusieurs dépenses sont faites et le vendeur cherche aussi un bénéfice quelque fois conséquent. Aussi, il y a des dépenses qui servent à maintenir l'animal gras, afin de pouvoir attirer la clientèle, comme l'aliment de bétail. Mais, à mon avis, tout le monde aura son bélier. Par ailleurs, nous sommes malheureusement confrontés à un manque criard d'aliments de bétails. Nous achetons le sac à 10 000 FCFA, au lieu de 7500 FCFA. Nous lançons un appel aux autorités compétentes à réagir dans les meilleurs délais afin de nous en procurer une quantité suffisante. J'ai entendu dire que l'argent destiné à l'achat a été déjà débloqué. Mais pourquoi ce retard, alors que dans tout Kédougou il y a pénurie ?

De toutes les régions du Sénégal, la nôtre est la moins pourvue. Toutefois, je dois être honnête avec moi-même et affirmer que, hormis ce problème d'aliments de bétails, nous n'en n'avons pas d'autres. Pour la question de l'eau, la mairie a mis à notre disposition un branchement qui nous alimente. Idem pour l'électricité, un branchement nous vient de la Centrale électrique de Kédougou qui jouxte notre foirail. Nous avons également, à notre disposition, une latrine ; sauf que c'est difficile de se le partager avec ce beau monde. Depuis son érection en 2010, notre «daral» (foirail) n'a jamais connu de cas de vol, Dieu merci, même si nous notons l'absence des Forces de l'ordre. Il est à signaler que, jusqu'au moment où je vous parle, les agents du Service d'- hygiène n'ont pas encore mis les pieds sur les lieux».

AÏSSATOU SIDIBE, UNE CLIENTE : «IL FUT UN TEMPS OU L'ON POUVAIT S'OFFRIR CE TYPE DE MOUTON A 80 000 FCFA, MAIS AUJOURD'HUI...»

«J'ai décidé, moi-même, de venir cette année-ci discuter du prix. L'année dernière, on avait dupé mon mari en lui vendant à un prix dérisoire un mouton que je pouvais dévorer seule. Voyez par vous-mêmes, il fut un temps où l'on pouvait s'offrir ce type de mouton à 80 000 FCFA. Mais aujourd'hui, à moins d'avoir 150 000 FCFA, on ne peut l'espérer. Il faut noter que si le prix du mouton a grimpé si haut, c'est dû au fait que c'est l'orpaillage qui dicte désormais la loi de l'offre et de la demande. Et ce n'est pas que dans le secteur du marché, l'immobilier aussi. Les «diouramen» (travailleurs des sites d'orpaillage traditionnel, ndlr) qui viennent se ravitailler, pour repartir le plus vite possible dans leur business, ne discutent pas du prix qu'on leur propose, parce qu'ils en ont les moyens. Mais, nous autres, vivant dans une précarité, ne pouvons suivre ce rythme ; d'où l'urgence de régulariser ce marché. Pourquoi ne pas fixer le prix du mouton après pesage ?

Pour chaque type de mouton, un montant maximum devrait être attribué. Si rien n'est fait, d'ici quelques années, sacrifier à la tradition Abrahamite deviendra un luxe que les citoyens lambda ne pourront s'offrir. Et la majorité égorgerait des boucs. Je me demande si ces vendeurs sont de vrais musulmans. En Islam, non seulement dans tout type de commerce avoir un bénéficie équivalent au montant investi est interdit, à plus forte raison de ne pas aider un coreligionnaire qui est dans le besoin».