Cote d'Ivoire: JO Tokyo/Avant le départ - Les athlètes ivoiriens reçoivent l'onction de la nation

Avant leur départ pour les Jeux olympiques (Jo) de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021, le ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économe sportive a organisé une cérémonie de réarmement moral à l'intention de la délégation ivoirienne fort de 64 personnes dont 28 issus de 6 disciplines (5 individuelles et une collective). C'était le 15 juillet, au Parc des sports de Treichville.

« Je suis venu vous apporter le soutien du Président de la République, du Premier ministre et de tout le monde sportif. Vous êtes porteurs de valeurs et de symboles de notre pays. Vous devez vous mettre en dehors des intrigues que l'on connaît dans le milieu du sport pour porter haut le drapeau national. Notre pays a besoin de vous », a indiqué Paulin Claude Danho, ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive. Avant d'ajouter que la Côte d'Ivoire regorge d'athlètes de qualité soutenus par l'encadrement technique et le Comité national olympique (Cno).

Pour le ministre, au moment où s'ouvre la plus prestigieuse des compétitions sportives internationales, les représentants ivoiriens doivent se rappeler l'esprit de l'olympisme prôné par Pierre De Courbertin qui disait : « Le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner, mais de participer ». « Je voudrais donc que nous puissions au cours de cette compétition valoriser les performances en allant au-delà des 3 médailles assignées comme objectif mais surtout de garder l'esprit de fraternité, les valeurs portées par le sport. Quel que soit le résultat, que l'honneur de la Côte d'Ivoire soit préservé même si notre souhait est qu'elle aille le plus loin possible », a-t-il dit.

Selon lui, le sport est avant tout la passion, mais il porte des valeurs de fraternité, de discipline, de fair-play, de respect de l'autre. « C'est le socle d'une véritable cohésion sociale nationale », a-t-il soutenu.

Paulin Claude Danho a saisi l'occasion pour féliciter les encadreurs, les préparateurs physiques, les kinésithérapeutes, les médecins et tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour la promotion du sport en Côte d'Ivoire.

« Nous sommes venus pour encourager nos athlètes quelle que soit la discipline et leur dire que les Ivoiriens, dans tous les hameaux, suivront de près cette compétition. La télévision nationale fera une large diffusion quels que soient les événements. Nous serons de cœur avec eux pendant toute cette compétition », a affirmé le général Lassana Palenfo, président du Comité national olympique (Cno).

Au cours de cette cérémonie, plusieurs chèques ont été distribués aux acteurs du sport : 19,900 millions FCfa au Cno ; 20,800 millions FCfa aux athlètes médaillés ; 20 millions aux faitières des journalistes (Unjci et Ojpci) ; 42 millions FCfa aux fédérations non-bénéficiaires de la parafiscalité ; 6,600 millions FCfa aux anciennes gloires ; 79,500 millions FCfa aux athlètes et encadreurs qualifiés ; 27,100 millions FCfa pour les athlètes susceptibles d'être qualifiés ; 30,100 millions pour les athlètes ayant participé en 2019 et 80 millions FCfa pour la préparation et la participation des paralympiques (du 24 août au 4 septembre 2021).