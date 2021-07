Cote d'Ivoire: Coopération - Le Président Ouattara échange avec Tony Blair

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi 19 juillet 2021, avec Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, président de Tony Blair Institute for global change.

Les échanges ont permis de faire un tour d'horizon des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et Tony Blair Institute for global change, ainsi que des voies et moyens de les renforcer.

Tony Blair Institute for global change est une organisation à but non lucratif créée par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair qui proclame son ambition de contribuer à faire fonctionner la mondialisation pour le plus grand nombre, pas pour le petit nombre, rappelle-t-on.