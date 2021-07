Seychelles: Le pays salue la décision de la France d'assouplir les restrictions de voyage.

Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles Sylvestre Radegonde, a salué la dernière décision de la France d'assouplir les restrictions de voyage pour ses citoyens.

Depuis le 18 juillet, les voyageurs qui ont été vaccinés par un des vaccins recommandés par l'agence européenne des médicaments (Pfizer/ Comirnarty, Moderna, AstraZeneca/ Vaxzeveria/ Covishield et Janssen) deux semaines avant le voyage, et qui peuvent présenter un test PCR négatif au départ, peuvent désormais voyager en dehors de la France vers les Seychelles.

"C'est une excellente nouvelle pour nous et, bien que nous restions sur la liste rouge, nous saluons la décision des autorités françaises d'assouplir les restrictions imposées à leurs citoyens qui, ayant pris la responsabilité personnelle et collective de se protéger et de protéger leurs semblables contre le COVID-19, peuvent désormais se rendre aux Seychelles. En tant que destination, nous nous réjouissons de pouvoir souhaiter à nos visiteurs français la bienvenue une fois de plus sur nos côtes", a déclaré le ministre Radegonde.

La France est traditionnellement l'un des principaux marchés touristiques des Seychelles, représentant 11% des 384 204 visiteurs qui ont visité la destination insulaire, en 2019.

À Paris, la nouvelle directrice générale de la division du marketing de destination du département du tourisme, Mme Bernadette Willemin, a déclaré que la nouvelle avait été très bien accueillie par les partenaires touristiques français.

"Excellente nouvelle en effet, les nouvelles mesures sont très positives et ont été très bien accueillies. Elles vont certainement redonner confiance au marché parmi les professionnels du tourisme et contribuer à garantir de nouvelles réservations pour les Seychelles, tout en assurant des réservations anticipées pour la seconde moitié des vacances d'été."

Air France devrait reprendre la desserte aérienne des Seychelles à partir d'octobre avec deux vols directs sans escale par semaine.

Les vols seront effectués au départ de l'aéroport CDG pendant la saison d'hiver tous les jeudis et samedis, du 23 octobre 2021 au 26 mars 2022, et partiront de Mahé, les vendredis et dimanches.

Le dernier bilan Covid aux Seychelles depuis le début de la pandémie est de 17 541 cas, dont 641 toujours positif et de 86 morts.

Le nombre de nouvelles personnes infectées est en baisse depuis plusieurs semaines.