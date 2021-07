Sénégal: Marche de tabaski 2021 à Kaolack - Serigne Mboup parachute plus de 40 tonnes d'oignons et de pommes de terre

Le président du groupe CCBM, de surcroît président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack a remis, samedi dernier, à ses répondants dans les 38 quartiers de Kaolack un stock de 20 tonnes d'oignon et 20 tonnes de pommes de terre subventionnées.

Destiné à alléger les lourdes charges des populations en cette période de Tabaski, surtout amortir pour ces populations le prix sur le marché, ce projet est aussi un moyen sûr de soutenir et mieux installer les populations sur la voie des affaires. Ces pommes de terre, l'oignon, l'huile et autres produits qui sont mis à la disposition de ces populations peuvent ainsi se vendre à 150 FCFA le kilogramme, s'il s'agit de l'oignon, ou être cédés sous forme de dette entre habitants de même quartier.

Les sommes issue de ces transactions seront ainsi collectées et ne vont plus retourner à la case de départ, mais serviront plutôt à financer les futurs périmètres agricoles d'exploitation de l'oignon et de la pomme de terre, prévus à Kaolack dès l'année prochaine. Pour le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, l'idée principale convoitée est d'inciter les populations à l'entrepreneuriat.

Autrement dit, les entraîner vers des activités productrices comme le maraîchage, l'embauche et la fabrique de produits à consommation courante afin de contribuer à l'abondance des produits sur le marché et à la réduction des prix. Cette démarche qui est aussi partie intégrante du programme proposé par le mouvement "And Defar Kaolack", dans le cadre des prochaines élections locales, tient toutefois à améliorer les conditions de vie des populations à partir du développement d'un Plan économique stratégique dont l'essence consiste à aider les populations les plus vulnérables à accéder aux ressources financières et à la plupart des produits de première nécessité.