Sénégal: Disparition de deux personnalités du sports sénégalais - Youssoupha Ndiaye et Amadou Lamine Ba tirent leur révérence

Le monde sportif est en deuil avec la disparition d'éminentes personnalités du sport sénégalais. Après le décès de l'ancien Secrétaire Général du Conseil Supérieur du sport en Afrique (CSSA), Amadou Lamine Bâ, décédé à Dakar, c'est l'ancien ministre d'Etat et ancienne gloire du football, Youssoupha Ndiaye de tirer sa révérence à Saint-Louis.

Youssoupha Ndiaye n'est plus. Le magistrat et ancien ministre des Sports est décédé ce samedi à l'âge de 83 ans. Il a été inhumé dans sa ville à Saint-Louis. Ancien ministre des Sports, sous la présidence de Me Abdoulaye Wade, Youssoupha Ndiaye a occupé les plus hautes fonctions dans le monde du sport. Footballeur de a Saint-Louisienne et ensuite de l'Us Gorée, l'ancien président du conseil constitutionnel a gravi tous les échelons.

Pilier de l'équipe nationale du Sénégal, vainqueur du tournoi de football des Jeux de l'amitié de 1963, il fut l'auteur du but le plus rapide contre l'équipe de France stade Demba Diop. Il terminera comme meilleur buteur, avec 6 réalisations. A côté de sa carrière de football, il consacre sa carrière aux grandes instances du sport notamment à la tête de la Commission d'Ethique du Comité international olympique (CIO). Auparavant, il occupera les postes de président des fédérations sénégalaises de football, de tennis et finalement comme ministre d'Etat, ministre des sports. Le ministre Youssoupha Ndiaye repose au cimetière de Thiaka Ndiaye dans sa ville de Saint Louis où il s'était retiré depuis quelques années. Auparavant, on annonçait le décès d'un autre monument du sport sénégalais et africain. Il s'agit de Amadou Lamine Ba, rappelé à Dieu le vendredi 16 juillet et inhumé à Dakar.

Ancien basketteur et footballeur du Foyer France Sénégal (ancêtre du Jaraaf) mais aussi inspecteur émérite de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, il a marqué le sport avec son passage à la Confejes, à l'ACNOA et surtout aux Conseil supérieur du sport en Afrique CSSA. Un des compagnons de Lamine Diack, renseigne Mbaye Jacques Diop du ministère des Sports, il avait réussi à "déraciner" en 1979, le "baobab" congolais Jean Claude Ganga, du poste de secrétaire général du CSSA.