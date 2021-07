Sénégal: Ligue 1 / 26 ème et dernière journée du championnat - Teungueth étrenne son sacre, Diambars en Afrique, US Gorée reste dans l'élite

Teungueth FC a fêté son équipe fanion avec le trophée de champion de Ligue 1 étrenné hier, dimanche 18 juillet après le dernier match qui l'a opposé à l'As Pikine. La Ligue 1 a également rendu son verdict pour la très convoitée deuxième place qualificative à la Coupe CAF. Et c'est Diambars qui passe devant Génération Foot et s'empare de cette position après un large succès face aux CNEPS (5- 0). Pour l'opération maintien, elle a finalement souri à l'Union sportive Goréenne aux dépens du Stade de Mbour et Niary Tally qui basculent en Ligue 1.

L 'équipe de Teungueth Fc a soulevé hier, dimanche son premier trophée de champion de Ligue 1. Sacrés depuis la 24e journée, les Rufisquois ont été fêtés à l'issue de la rencontre qui les ont opposé au stade Galandou Diouf, à l'As Pikine (5e, 40 points) pour le compte de la 26e et dernière journée de Ligue 1. Le sacre n'a pas ôté les enjeux de cette ultime journée auprès des équipes de têtes qui luttaient pour la deuxième place synonyme qualification à la Coupe CAF. Cette position est revenue à Diambars Fc.

Dans cette ultime bataille, les Académiciens n'ont pas fait dans la détail face aux Thiessois de CNEPS Excellence qu'ils ont battu sur la marque de 5 à 0. Simon Diédhiou et Moustapha Diaw, auteur d'un doublé chacun et Bilal Diallo, ont permis à l'équipe du président Saer Seck de sceller ce précieux succès. Avec cette victoire, Diambars (2e; 46pts) compte le même nombre de points que Génération Foot (3e; 46 points), Mais le devance au niveau de la différence de buts (+19 contre +17). En déplacement à Louga, les Académiciens de Deni Biram Ndao se sont imposés (0-2) face au Ndiambour. Après sa dernière participation en Ligue des Champions, Diambars effectue ainsi son retour en Afrique mais disputera pour la première fois la Coupe CAF.

Pour les autres matchs de la 26e journée, Mbour PC a dominé (3-1) Dakar Sacré Cœur (11e; 28pts -10). L' AS Douanes (8e; 30pts -7) est tombée à domicile (0-2) devant le Casa Sports (6e, 36pts +9). En guise de bilan de la Ligue sénégalaise de football professionnel il a retenu un championnat relèvé et disputé. C'est ce que révèle Amsata Fall, directeur exécutif de la Ligue pro après la fin du championnat marqué par le sacre de Teungueth FC.. "Cette année c'est l'une des rares fois, qu'on a assisté à un championnat très relevé et disputé. Même si Teungueth Fc a été sacré à terme, sur le plan médiatique, les équipes ont fait beaucoup d'efforts au plan des liens sociaux. C'est tout à l'honneur de la Ligue professionnelle", a- t-il confié.

Amsatou Fall pense que le sacre des Rufisquois est mérité. Selon lui, après une première expérience en compétition inter-clubs, le retour en Afrique devrait leur permettre de permettre de revenir mieux renforcé. "Teungueth Fc mérite son titre de champion. Il a maintenu la dragée haute à ce championnat pendant plus de 20 journées. C'est bien pour Teungueth parce que cela va lui permettre de retourner en Afrique. Teungueth a bien appris. Il a fait une coupe d'Afrique remarquable, un parcours honorable qui pouvait les amener en quart de finale. J'espère que les Rufisquois vont tirer tous les enseignements. Pourquoi ne pas se renforcer. En tout cas avec beaucoup plus de ressources financières et matérielles".

Revenant sur l'ultime match de la 26e et dernière journée, le directeur de la Ligue pro ajoute: " En fonction du goal barrage, c'est Diambars qui va représenter le Sénégal en Coupe de la Confédération. Au niveau des descentes, avec la défaite, le stade de Mbour rejoint la Ligue 2. L'Us Gorée s'est maintenue. L'équipe de Niary Tally a cravaché en 2e phase du championnat. Mais depuis quelques temps, Niary Tally et l'Us Gorée ont flirté avec des positions de relégables. Les Goréens ont fait des remontées extraordinaires lors des dernières journées".

US GORÉE S'ACCROCHE, LE STADE DE MBOUR ET NIARI TALLY BASCULENT EN L2

Au bas du tableau, la lutte pour le maintien s'est aussi poursuivie jusqu'au bout. Lanterne rouge à l'avant dernière journée, l'Union sportive goréenne (12e; 27pts -10) a réussi à s'extirper de la relégation en L2, suite à sa précieuse victoire obtenue samedi (1-0) face Stade de Mbour. Ce qui lui permet de doubler les Stadistes et lui ravir sa place de première équipe non relégable. Mais aussi de le faire basculer au purgatoire (Ligue 2), les Stadistes qui accompagneront l'équipe de Niary Tally (14e; 24pts -7) qui a perdu (1-1) le match de la dernière chance face au Jaraaf (4e; 44pts +2 ). Un match qui a été interrompu à la 77e alors que les «Vert et Blanc» menaient par 1 but à 0.