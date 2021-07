Afrique: District du Bas-Sassandra/Néka et Iboké - Plusieurs infrastructures d'une valeur de 222 millions de FCFA au bénéfice des communautés villageoises

Dans le cadre de sa contribution au développement durable, Palmci a doté les communautés villageoises riveraines de ses Unités agricoles intégrées de Néka et d'Iboké, dans le district du Bas-Sassandra, d'infrastructures sociales.

Le coût global de ces infrastructures sociales s'élève à 222 millions de FCfa et s'inscrivent dans le cadre de la politique Rse initiée par l'entreprise depuis 2007 axée sur l'éducation, l'environnement et le sport & santé.

C'est du 15 au 18 juin 2021 que ces infrastructures ont été inaugurées. Et ce, en présence des autorités administratives et coutumières ; du Directeur de la communication et du développement durable du groupe Sifca, Mme Henriette Gomis Billon ; du Directeur de l'unité agricole intégrée de Néka-Iboké, M. Sékongo Moussa et ses collaborateurs.

Il s'agit de trois salles de classe dans le village de Djeka, de la réhabilitation du pont de Dehié, sur la nationale Ménéké-Olodia. A cela, il faut ajouter la réhabilitation du pont de Mané, village situé à 10 Km de Palmci Néka ainsi que la remise officielle de deux logements pour enseignants dans ledit village.

L'entreprise donatrice a expliqué que la construction des trois salles de classes dans le village de Djéka, situé à 8km de son unité agricole intégrée de Néka, vient répondre à la problématique de la scolarisation des enfants et de leurs conditions d'apprentissage. Ces trois salles de classe règlent la question de la distance, les risques en chemin qu'encourent les petits écoliers, étant des facteurs majeurs d'abandon de l'école.

A propos de la réhabilitation des ponts, la société explique que cela vise à désenclaver les villages de Dehié et Mané. Et surtout l'amélioration des conditions d'acheminement des productions des planteurs de palmier à huile. « Fort de l'impact économique pour la région, les communautés ont décidé de rebaptiser ces ouvrages du nom du Père fondateur du groupe Sifca, Pierre Billon et du bâtisseur, Yves Lambelin », explique le groupe.

A noter qu'à cette occasion, Palmci a également offert des broyeuses à des regroupements de femmes afin de les encourager et les inciter à la création d'activités génératrices de revenus pour leur autonomisation.