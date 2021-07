Congo-Brazzaville: Covid-19 - L'unité de gestion de la pandémie bien administrée

Les ministres de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki et de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, ont visité les locaux de la structure qui sert de point de stockage et de répartition du matériel essentiel de gestion de la Covid-19.

« Nous sommes rassurés que tout ce qui concerne la riposte à la Covid-19, au vu de ce que je viens de voir ; nous observons que le matériel et les médicaments sont bien stockés », a souligné Gilbert Mokoki.

Il a souhaité la pérennisation des acquis, le perfectionnement des méthodes de travail et du dispositif de conservation. « Je crois qu'à partir de cela, il faut capitaliser une telle expérience, l'élargir pour la pérenniser », a-t-il dit.

Le travail de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de Covid-19 consiste à recevoir, procéder à la vérification de la conformité des commandes initiales des produits et matériels réceptionnés, à la mise à disposition desdits produits aux structures de prise en charge de la pandémie à Brazzaville et dans le reste du pays en fonction des répartitions faites par le ministère de la Santé, a expliqué le commissaire colonel Jean Albert Della.