Sénégal: Bilan Covid-19 de ce week-end - 11 décès, 31 cas graves, 3088 nouveaux cas

La propagation du coronavirus continue de s'intensifier au Sénégal. Et ce weekend, les contaminations ont explosé, le bilan macabre alourdi. 3088 nouvelles infections de covid-19, 11 décès et 31 cas graves ont été enregistrés.

Pour hier, dimanche 18 juillet, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a recensé 1722 cas positifs sur 4419 tests effectués, soit un taux de positivité de 38,97%. Il s'agit de 744 cas contact et 978 cas issus de la transmission communautaire dont 774 dans la région de Dakar (295 pour le département de Dakar, 145 pour Pikine, 141 pour Keur Massar, 149 pour Rufisque et 54 pour Guédiawaye). Les 205 autres cas sont répartis comme suit : 21 à Thiès, 18 à Touba, 16 à Mbour, 12 à Joal, 11 à Mboro, 10 à Saint-Louis et Tivaouane, 9 à Saly, Popeuguine, Pout et Ziguinchor, 7 à Diourbel et Linguère, 5 à Matam et Richard-Toll, 4 à Bambey, Bignona, Kédougou et Oussouye, 3 à Birkilane, Darou Mousty, Fatick, Kaolack, Kolda, 1 à Dagana, Diouloulou, Guinguinéo, Malem Hodar, Ndiassane, Ndioum, Ngaparou, Podor, Saraya, Somone et Thionk-Essyl.

Selon le communiqué, 184 patients sont rétablis du virus, 6 patients ont perdu la vie et 31 cas graves sont admis en réanimation. Concernant le samedi 17 juillet, le nombre de nouveaux cas positifs liés au coronavirus est de 1366 sur 3815 tests dont 441 cas contact et 925 issus de la transmission communautaire. Le taux de positivité est de 35,81%. Les 751 cas issus de la transmission communautaires ont été recensés à Dakar. Le département de Dakar en a 448, Rufisque 163, Keur Massar 63, Pikine 57, Guédiawaye 20. Pour les autres localités,

il s'agit de 41 à Thiès, 15 à Popeunguine et Tivaouane, 10 à Dahra, 9 à Mbour, 7 à Kaolack et Linguère, 6 à Fatick et Saly, 4 à Pété et Ziguinchor, 3 à Darou Mousty, Diourbel, Matam, Pout, Saint-Louis et Thiadiaye, 2 à Mbacké, Ngaparou, Pire, Sokone et Vélingara, 1 à AéréLao, Bignona, Bounkiling, Guinguinéo, Louga, Mboro, Nianing, Patar, Saraya et Somone. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état de 5 décès et de 154 patients guéris.

Au total, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 52096 ont été déclarés positifs dont 43311 guéris, 1220 décédés et donc 7564 sous traitement. A en croire les autorités sanitaires, le samedi 17 juillet, 3000 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 608384.