Cote d'Ivoire: Décédé lors de l'attaque de Tehini - Le ministre Amadou Koné réconforte la famille du soldat Traoré Flagolo à Bouaké

Le sergent-chef Traoré Flagolo fait partie des vaillants soldats ivoiriens ayant perdu la vie lors des attaques de Tehini et de Tougbo, les 07 et 12 juin derniers, après celle de Kafolo. Il était un fils de Bouaké. Et c'est à juste titre que le Ministre Amadou Koné, député de Bouaké, a conduit une délégation, ce lundi 19 juillet 2021, pour aller saluer sa famille résidant au quartier Zone de Bouaké.

Aux géniteurs, frères et sœurs du défunt, le Ministre est allé exprimer toute sa compassion et renouveler celle du gouvernement après la cérémonie nationale d'hommage qui s'est tenue le 24 juin 2021 à l'état-major général des armées à Abidjan-Plateau. "Soyez fiers de votre fils, car ses collègues et lui ont donné leur vie pour défendre notre pays. Nous leur devons une reconnaissance éternelle", a salué le Ministre Amadou Koné. Avant de rassurer la famille Traoré de tout son soutien et de celui du gouvernement.

Une visite chaleureusement accueillie par la famille du sergent-chef Traoré Flagolo. "Votre visite nous réconforte davantage et elle nous va droit au cœur. Veuillez également traduire nos remerciements au Président de la République et au gouvernement pour le réconfort qu'ils n'ont cessé de nous apporter depuis le rappel à Dieu de notre fils", a exprimé le doyen Baba Traoré, père du défunt.