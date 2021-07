Congo-Brazzaville: Secteur des PME - La tutelle adopte une feuille de route

La feuille de route adoptée le 17 juillet à Brazzaville par le ministère des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel, au terme d'un séminaire de trois jours, permettra de définir des stratégies d'instauration d'un nouveau management public dans toutes ses administrations.

Cette feuille de route vise, entre autres, à garantir l'efficacité et la pérennité des organisations, l'harmonisation des interventions, la conformité des services aux besoins des usagers et la protection des intérêts de l'Etat. « Un tel management permettra à toutes les entités du département de poursuivre des objectifs cohérents avec les enjeux des politiques de développement sectoriel », a déclaré Prince Bertrand Bahamboula, directeur de cabinet du ministre des PME.

En outre, ladite feuille de route propose également des stratégies de promotion d'un écosystème propice à l'émergence des secteurs des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat vigoureux et capable de participer effectivement aux efforts de diversification de l'économie engagés par le gouvernement.

« A travers cette feuille de route, notre département qui est la première réponse institutionnelle aux problèmes des très petites, petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel a défini des conditions d'élaboration des réformes structurelles et opérationnelles permettant d'accroitre l'apport de nos secteurs dans le processus du développement national », a fait savoir Prince Bertrand Bahamboula

Par ailleurs, Prince Bertrand Bahamboula a rappelé que les secteurs sous tutelle du département des PME fonctionnent au travers des activités d'un ensemble d'acteurs très hétéroclites aussi bien du point de vue des buts poursuivis, que de leurs natures juridiques et de leurs tailles. Selon lui, le pilotage de ces secteurs exige l'harmonisation des réponses aux attentes aussi nombreuses et variées en un tout cohérent, afin de permettre aux politiques sectorielles de produire une croissance soutenue et inclusive.

Reconnaissant les potentialités de ce secteur, Ida Maria lafleur Massamba, directrice générale du secteur informel, s'est réjouie de la tenue de ce séminaire qui permettra de mutualiser les efforts avec la tutelle en vue de développer les activités dudit secteur et les rendre pérennes.

Notons que durant ces trois jours de séminaire d'orientation stratégique, les agents et cadres ont échangé sur les forces et faiblesses des systèmes de gestion sectoriels.