Afrique: Distinction - Rholla Igwé élevé au rang d'ambassadeur culturel

Le président d'honneur de l'association sportive Ewawa « Rholla Igwe » a reçu, le week-end dernier à Pointe-Noire, les attributs du titre honorifique des mains de Médard Mbongo, président de l'ONG internationale MB production.

Depuis des années, Rholla Igwé est toujours resté aux côtés des personnes nécessiteuses. Il s'agit là d'un homme qui s'est mis au service des autres. Certes, Rholla Igwé n'a pas la prétention de soulager toutes les souffrances des Congolais qui sollicitent son soutien, mais ceux qui frappent à sa porte savent très bien qu'il est sensible à la cause des veuves, des orphelins et des malades. Cet amour qu'il a pour les autres mais également son implication dans le domaine sportif et culturel lui a valu cette élévation au rang d'ambassadeur. Le week-end dernier, il a été décoré pour ses œuvres philanthropiques par Médard Mbongo, le président-manager de l'ONG internationale MB production.

Cette distinction vise, selon Médard Mbongo, à féliciter et, surtout, l'encourager à faire beaucoup plus. « Nous avons pour habitude d'encourager à travers une cérémonie de décoration les personnes qui s'illustrent dans un domaine donné. Et Rholla Igwé remplit pleinement les critères. Nous l'avions élevé au rang d'ambassadeur », a dit Médard Mbongo. Cette activité s'est déroulée dans une ambiance bon enfant rythmée par les chants des groupes traditionnels et des chansons a capella des dix meilleurs artistes de Pointe-Noire. Par la même occasion, un diplôme d'honneur et un calice symbolisant la victoire ont été remis aux membres de l'association sportive Rholla Igwé.