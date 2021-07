Congo-Brazzaville: Cnosc - L'assemblée générale élective en novembre prochain

Le Comité national olympique et sportif congolais (CNOSC) procédera au renouvellement de ses instances dirigeantes au mois de novembre prochain. La décision a été prise lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 17 juillet à Brazzaville.

Les assises se sont tenues tardivement à cause de la pandémie de Covid-19 qui a marqué l'année 2020. Pendant les travaux, le CNOSC a adopté son programme d'activités qui prévoit la tenue de l'assemblée générale annuelle et élective en novembre prochain. Parmi les activités phares à réaliser figurent le deuxième module du cours pour dirigeants sportifs ainsi que le séminaire de l'élite dirigeante qui se tiendra dans quelques semaines.

Raymond Ibata, président du CNOSC, a invité les dirigeants du sport congolais sans exception à y participer d'autant plus que le comité olympique a décidé de mettre un accent particulier sur la formation des cadres du CNOSC et de la Chambre de conciliation d'arbitrage et du sport .

Dans la projection de l'olympiade 2021-2024, le CNOSC entend tout mettre en œuvre pour optimiser la performance des athlètes. Des propositions des stratégies qui devraient être traduites en programme par le futur comité exécutif ont été développées. Le document y relatif propose, en effet, des stratégies à améliorer les performances des athlètes au cours des compétitions continentales et mondiales auxquelles ils participeront pendant l'olympiade 2021-2024.

La performance, indique le CNOSC, est un indicateur non seulement de l'effort fourni par l'athlète sur le terrain mais également suivi de la compétence de l'encadrement technique, l'engagement des sponsors et l'attention des autorités en charge du sport.

Le CNOSC soutient par ailleurs que la qualification des Jeux olympiques de Paris 2024 et l'obtention de bons résultats sont au prix d'une préparation minutieuse des athlètes. « Ce paramètre constitue l'épine dorsale des activités du CNOSC. Le choix des athlètes est fondé sur les résultats obtenus aux compétitions nationales et continentales de la dernière olympiade et l'attention particulière devrait donc être accordée à l'échantillon des fédérations sportives nationales qui fournira des athlètes émergents », peut-on lire dans le communiqué final.

La formation des officiels de compétitions et des entraîneurs compte parmi les priorités des stratégies proposées pour améliorer la qualité de diverses prestations.

« Les activités spécifiques seront retenues pour le recentrage des associations affinitaires et des structures sous tutelle. Le développement des actions précitées compte sur le déploiement des ressources humaines et des atouts que possède le CNOSC pour améliorer la qualité des prestations. Des efforts seront également consentis pour enrayer les éléments susceptibles de freiner le cheminement du changement escompté », a précisé le CNOSC.

Notons qu'au cours des Jeux olympiques de Tokyo, le Congo sera représenté par trois athlètes dont une fille et un garçon en athlétisme et une fille en natation. Un effectif très réduit. « Au cours de l'année, un accent particulier a été mis sur la préparation des Jeux olympiques dont l'aboutissement a été malheureusement marqué par la non qualification de nos athlètes aux épreuves qualificatives faute de financement », a commenté le président du CNOSC.