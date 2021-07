Mali: Les Tijanes du Mali rendent hommage à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, pour Son orientation et Son appui déterminants à la création du CONFENAT-Mali

Bamako — Le Conseil Fédéral des Adeptes de la Tariqa Tijania au Mali (CONFENAT-Mali) a rendu hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, dont l'orientation, l'appui et l'accompagnement à sa création ont été et sont toujours déterminants.

A l'occasion du dixième anniversaire de la création du CONFENAT-Mali, commémoré samedi dernier, les personnalités politiques et les leaders religieux, qui ont pris la parole, ont tenu à exprimer leur profonde gratitude à l'endroit de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'ensemble des actions que le Souverain a entreprises à l'égard des soeurs et frères Tijanes et de l'ensemble des soufis au Mali et partout où ils se trouvent, indique, lundi, un communiqué de l'ambassade du Royaume à Bamako.

A cette même occasion, ajoute le communiqué, les liens multiséculaires indéfectibles qui lient le Royaume du Maroc et la République du Mali ont été salués et mis en exergue, avec un accent particulier sur la grande spiritualité tirée du rite malékite qui prône un Islam tolérant.

Pour sa part, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Mali, M. Hassan Naciri, a transmis à l'auguste Assemblée la satisfaction et la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, tout en saluant cette initiative Tijane à l'échelon national malien, qui consiste à rendre un hommage appuyé à l'Auguste Souverain pour Son rôle déterminant dans la conception et l'accompagnement de ce projet fédérateur ambitieux.

Abordant l'action de cette organisation faitière, M. Naciri a indiqué que la création du CONFENAT en 2011 se justifie aisément dans la mesure où la communauté Tijane avait besoin d'un cadre pareil pour y coordonner ses actions. De surcroît, a-t-il ajouté, le contexte de l'époque, comme celui d'aujourd'hui, interpelle les hommes de foi pour faire prévaloir la tolérance, le respect de l'autre et la sacralité de la vie humaine face à l'extrémisme, à la violence et à l'indifférence.

Après avoir encouragé le CONFENAT à persévérer dans la voie de la communion, en s'ouvrant sur toutes les composantes de la nation malienne et de la Oumma islamique, il a noté qu'il serait aussi nécessaire de coordonner les actions du CONFENAT avec celles des 500 Imams formés au Maroc, afin de bénéficier de la très bonne formation qu'ils ont reçue.

Tenant compte du contexte difficile au Mali et de la préoccupation concernant la paix et la réconciliation sur l'ensemble du territoire national, les Khalifs, les Chouyoukhs et les Mokademins ainsi que tous les disciples de la Tariqa Tijania au Mali, sous la direction du Comité Exécutif du CONFENAT-Mali, ont décidé d'appeler le Seigneur des Mondes au secours du Mali, à travers une Grande WAZIFA à l'échelle nationale, souligne le communiqué, faisant savoir que le siège de Bamako et les dizaines de représentations du CONFENAT dans toutes les régions, les cercles et les communes à l'intérieur du Mali, ont élevé ensemble et concomitamment cette grande prière d'invocation d'Allah, le Tout-Puissant, afin qu'Il apaise et réconcilie les coeurs et les esprits.

C'est le même mot d'ordre de la prière pour la paix au Mali qui a été repris dans tous les discours et toutes les allocutions des deux ministres et des hauts dignitaires islamiques présents, toutes sensibilités confondues.

Selon le CONFENAT-Mali, cette grande cérémonie a permis de mettre en avant l'efficacité, la sagesse et la grande valeur des enseignements de l'Islam médian (malékite) tel qu'appliqué depuis déjà des siècles par la grande majorité des Musulmans au Maroc, au Mali et en Afrique occidentale en particulier, et tel qu'enseigné aux 500 imams diplômés de l'Institut Mohammed VI des Imams, Mourchidines et Mourchidates de Rabat.

Cette cérémonie, qui a réuni à Bamako un millier d'adeptes, a offert un cadre idéal de communion entre les différentes sensibilités musulmanes au Mali, dont des leaders religieux tels que Chérif Madani Haïdara, Président du Haut Conseil Islamique et Président du Groupement des Leaders Religieux au Mali, l'Imam Mahmoud Dicko, Président d'Honneur de cette Institution, les Présidents de la Quadiria et de la Quadiria Boudchichia, mais aussi un Haut Représentant de la Tijania Hamawia.

Ont également été présents, le ministre des Affaires Religieuses et des Cultes, M. Mahamadou Kone, et le ministre délégué, M. Oumarou Diarra.

Durant cette activité religieuse, le président du CONFENAT était entouré aussi de tous les membres du Conseil, notamment M. Moussa Diarra, ancien député et président de l'Association d'Amitié Maroc-Mali.

De l'avis des observateurs, cette présence en nombre et qualité est la première du genre.

À la fin de la WAZIFA, les Tijanes ont imploré le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, conclut le communiqué.