Algérie: Algérie-Chine - Convergence de vues autour de plusieurs questions internationales

Alger — Le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a mis en avant, lundi à Alger la convergence de vues entre Pékin et Alger sur plusieurs questions internationales, réitérant le soutien de la Chine à l'Algérie et aux pays en voie de développement, et qu'elle est à leurs côtés dans le contexte mondial actuel marqué par les grandes changements sans précédent depuis 100 ans.

Le ministre Chinois a mis en avant, au terme de l'audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra, la convergence de vues de son pays avec l'Algérie concernant les questions politiques et les crises internationales, faisant état d'une convergence totale sur la majorité des questions, et un rapprochement sur d'autres.

Les deux ministres ont évoqué la crise au Moyen-Orient, en particulier la cause palestinienne, soulignant le soutien à un Etat palestinien indépendant avec El-Qods pour capitale. Ils ont également relevé la pertinence de l'initiative de paix arabe, et le soutien de la Chine à la solution des deux Etats pour une vie entre les deux parties dans la sécurité et la stabilité.

M.Lamamra a aussi évoqué avec son homologue chinois la crise en Libye, le conflit au Sahara occidental, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun, relevant le soutien de la Chine au développement en Afrique.

Abordant le volet de l'amitié entre la Chine et l'Algérie, M. Wang Yi a affirmé que celle-ci « résistera aux mutations survenant sur la scène internationale ».

Il a également mis en avant le soutien permanent apporté par l'Algérie à la Chine, relevant que son pays appuiera les efforts de l'Algérie pour préserver son indépendance et son intégrité territoriale.

Le chef de la diplomatie chinoise a insisté, par la même occasion, sur l'importance de consacrer une nouvelle équation en matière de coopération, d'accélérer les concertations, et de signer les programmes de coopération stratégique entre les deux pays, en sus du programme exécutif de coopération dans le cadre de l'Initiative « la Ceinture et la Route », et dans les domaines prioritaires pour un développement rapide en Algérie.

Il a aussi relevé les efforts consentis par son pays et l'Algérie, en tant que pays représentant les pays en voie de développement, déclarant à ce propos: "Nous veillerons au renforcement de l'unité et de la solidarité pour préserver les droits et intérêts des pays en voie de développement, tout en œuvrant au raffermissement de la coordination et de la communication autour des questions régionales et internationales".

C'est grâce au soutien apporté par ces pays à la Chine que « nous sommes arrivés à ce niveau, c'est pourquoi la Chine ne ménagera aucun effort pour soutenir les pays en voie de développement », a ajouté le responsable chinois.

Il a assuré à cet égard que « la voix de la Chine aux Nations-Unies et au Conseil de sécurité sera toujours servira les intérêts de ces pays ».

La Chine, qui privilégie le dialogue à la confrontation, « ne cédera pas devant la force et ne reculera pas face aux difficultés. Elle défendra de toutes ses forces sa souveraineté et son indépendance, et appelle à la non-ingérence dans les affaires internes des pays », a souligné le MAE chinois.

Le chef de la diplomatie chinoise a réitéré, à l'occasion, le rejet « catégorique » de la Chine du principe de domination et de la politique de la force, rappelant le soutien de principe de son pays aux droits légitimes des pays en voie de développement.

S'agissant des répercussions de la pandémie sur les échanges commerciaux entre les deux pays, le diplomate chinois a indiqué qu'il ne s'agit que de « difficultés passagères », se disant confiant quant aux perspectives de coopération commerciale entre la Chine et l'Algérie.

« La chine accorde un intérêt particulier au renforcement du commerce avec la partie algérienne, et veille à ouvrir à l'Algérie le marché chinois », a-t-il ajouté.

Il a exprimé la disposition de son pays à poursuivre les opérations d'acheminement des vaccins anti-Covid-19 en Algérie. "Nous ferons tout pour fournir les vaccins, en quantité suffisante, et ce tant que la partie algérienne en aura besoin et jusqu'à éradication définitive de la pandémie", a-t-il assuré.

Le chef de la diplomatie chinoise avait été reçu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, et le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï.

Cette visite permettra d'approfondir les concertations politiques entre les deux pays et d'évaluer le processus de mise en œuvre de l'Accord de Partenariat Stratégique Global en vue d'impulser les relations de coopération bilatérale, notamment le partenariat économique en matière d'infrastructures de base et d'investissements directs dans tous les secteurs prioritaires, outre les efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus, a précisé un communiqué du ministère des Affaires Etrangères.