Cote d'Ivoire: Tabaski 2021 - Le Président Ouattara souhaite que les efforts entrepris pour la cohésion et la réconciliation se poursuivent

À l'instar de plusieurs pays, la Côte d'Ivoire célèbre ce mardi 20 juillet 2021, la fête de la Tabaski. À cette occasion, le Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a émis le vœu que cette célébration renforce davantage la cohésion sociale et la réconciliation nationale dans le pays. C'était au sortir de la prière dite à la grande mosquée de Riviera-Golf, à Abidjan-Cocody.

Le Président Alassane Ouattara a soutenu que cette célébration est une fête de rassemblement et de paix. « Je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde. Et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale puissent continuer d'être renforcées pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix », a-t-il déclaré à la fin de la prière.

Alassane Ouattara a également remercié Allah pour avoir accordé sa grâce et son pardon et l'imam Moumouni Traoré pour son sermon. Tout en souhaitant une très bonne fête de Tabaski à toutes les populations de la Côte d'Ivoire, et aux musulmans du monde entier, il a tenu à rassurer ses compatriotes quant à la sécurité du pays.

« Je voudrais rassurer tous nos compatriotes que, par la grâce du Seigneur, nous veillons à leur sécurité », s'est-il voulu rassurant.