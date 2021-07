Cote d'Ivoire: États généraux de l'Éducation et de l'Alphabétisation - Le Premier ministre Patrick Achi appelle à une appropriation collective

Le Premier Ministre Patrick Achi, a appelé, le lundi 19 juillet 2021 à Abidjan-Cocody, les Ivoiriens à un effort collectif pour s'approprier, dans l'union, la discipline et le travail, les états généraux de l'Education et de l'Alphabétisation, lancés officiellement ce jour, en vue de rendre le système éducatif plus performant.

« L'école ivoirienne est l'affaire de tous. Elle sera ce que nous, Ivoiriens, aurons voulu qu'elle soit. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés », a indiqué Patrick Achi.

Le Premier Ministre s'est félicité de la tenue de ces états généraux qui aboutiront à « des propositions fortes et innovantes capables de faire de l'école ivoirienne ce creuset d'excellence collective et de récompense du mérite individuel ».

« Il nous faut courageusement, avec honnêteté et franchise, questionner le système, évaluer les rôles de toutes les parties. Il s'agit plus globalement de formuler des recommandations en vue d'un meilleur positionnement de notre système éducatif », a expliqué le Chef du gouvernement.

Pour sa part, la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, initiatrice de ces états généraux, a invité toutes les forces vives de la nation, notamment hommes politiques, société civile, presse, guides religieux, etc. à l'accompagner dans cette concertation nationale ouverte sur l'éducation et l'alphabétisation, en vue d'en faire un succès.

Les activités des états généraux vont se tenir sur six mois sur toute l'étendue du territoire.

La Directrice Générale Adjointe de l'Unesco chargée de l'Education, Stefania Giannini, a salué les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de scolarisation et réitéré l'engagement total de l'Unesco à aider le pays à relever les défis d'une école de qualité et plus compétitive.