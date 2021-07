Angola: Primeiro d'Agosto étrille Sporting de Cabinda en plein Tafe

Luanda — Le Primeiro d'Agosto est revenu lundi, aux victoires dans le championnat national de football de première division, Girabola2021, en battant le Sporting de Cabinda, 4-0, en match comptant pour la 28ème journée de la compétition, disputé au stade de Tafe.

Zine (42 et 51 minutes), Mário (43') et Bito (60') ont été les auteurs des buts qui ont renforcé la troisième position de l'équipe "militaire" au classement, avec 58 points, 10 de plus que le quatrième (Bravos de Maquis).

Le championnat est désormais co-dirigé par Sagrada et Petro de Luanda (64 points), équipes qui s'affrontent à la dernière journée (30e), avec un léger avantage dans la confrontation directe pour l'équipe de "lundas" qui a battu son adversaire à la phase aller (1-0).

Le lundi, également pour la 28e journée, Petro a fait match nul 0-0 face au Cuando Cubango FC, au stade 11 de Novembro, dans la capitale du pays, tandis que la Sagrada Esperança a été battue 0-1 à Huambo par le Recreativo de Caala.

Dans un autre match de la journée, l'Interclube n'a pas eu assez d'arguments pour éviter un nul contre Recreativo de Libolo, jdevant son public, au stade 22 de Junho, à Luanda.

La journée a été ouverte samedi avec les défis Progresso-Desportivo de Huíla (2-1) et Académica de Lobito-Ferrovia de Huambo (0-0), et s'est poursuivi dimanche avec Williete de Benguela-Bravos de Maquis (2-2) et Santa Rita-Baixa de Cassanje (2-0).

Ferrovia est déjà relégué en raison de problèmes administratifs, notamment l'utilisation d'un athlète mal inscrit, l'attaquant Vingumba.