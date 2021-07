Sénégal: Le Sénégalais Boulaye Dia et l'Algérien Aïssa Mandi renforcent Villarreal

Le club espagnol a recruté deux internationaux africains en ce mois de juillet 2021. L'attaquant sénégalais Boulaye Dia a été transféré depuis le Stade de Reims. Le défenseur algérien Aïssa Mandi, également passé par le club rémois, a lui aussi rejoint le « Sous-marin jaune ». Il était en fin de contrat au Betis Séville.

Vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United le 26 mai dernier, Villarreal jouera la Ligue des champions en 2021-2022. Et le « Sous-marin jaune » doit s'équiper pour ses retrouvailles avec cette compétition qu'il n'a plus joué depuis dix ans. Après avoir levé l'option d'achat de 15 millions d'euros du défenseur argentin Juan Foyth, le club entraîné par Unai Emery s'est renforcé dans le secteur offensif.

Dia, « un joueur différent »

Après plusieurs jours de rumeurs insistantes, le transfert de Boulaye Dia de Reims vers Villarreal a été officialisé le 13 juillet. L'attaquant sénégalais, âgé de 24 ans, a été recruté par les Espagnols pour un montant évalué entre 12 et 15 millions d'euros. Le joueur, auteur de 28 buts en 88 rencontres sous le maillot rémois, sort d'une grosse saison 2020-2021. Il a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en 36 rencontres de Ligue 1.

Durant le dernier mercato d'hiver, l'attaquant, qui évoluait encore au niveau amateur au Jura Sud Foot il y a trois ans, avait déjà failli partir. Son départ a finalement eu lieu six mois plus tard. « Je suis très heureux d'être ici. Je veux remercier le président, la direction, le staff et mes coéquipiers pour leur accueil. Je suis très heureux d'arriver dans ce club pour progresser », a déclaré Boulaye Dia après sa présentation, sur le site de sa nouvelle équipe. « Je veux grandir à Villarreal, développer ma carrière et gagner des titres. La Ligue des champions est la meilleure des compétitions et je vais m'y préparer du mieux possible. »

Fernando Roig Negueroles se réjouit de cette arrivée. Le président de Villarreal a confié que son club suivait Boulaye Dia depuis longtemps. « C'est un joueur différent de ceux que nous avons déjà. Il peut nous offrir beaucoup en attaque. C'est un super renfort et nous sommes ravis de l'avoir », a-t-il martelé. Boulaye Dia est le deuxième footballeur sénégalais à porter les couleurs du club après Alfred N'Diaye (2016-2017).

Mandi a vite répondu à l'appel de Villarreal

Un autre joueur ayant porté le maillot du Stade de Reims a rejoint Villarreal. Aïssa Mandi, 29 ans, formé au club champenois et professionnel là-bas entre 2009 et 2016, va poursuivre sa route lui aussi sous la tunique jaune des vainqueurs de la Ligue Europa. Il était en fin de contrat avec le Betis Séville, où il évoluait depuis son départ de Reims. Son arrivée au sein du club de la communauté valencienne était actée depuis la mi-juin. Le défenseur a été officiellement présenté lundi 19 juillet.

Vainqueur de la CAN 2019, l'Algérien va découvrir la Ligue des champions. « Quand Villarreal t'appelle, tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup. Je veux de la régularité et je veux jouer l'Europe chaque année. Quand mon agent m'a parlé de l'intérêt de Villarreal, je n'y ai pas réfléchi à deux fois et tout s'est passé très vite », a-t-il confié. Aïssa Mandi a paraphé un contrat portant sur les quatre prochaines saisons. Il est le premier joueur algérien à revêtir ce maillot.

En sa qualité de vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal sera dans le chapeau 1 lors du tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. En trois participations à la C1, le club a réalisé deux belles performances : demi-finaliste en 2005-2006, quart-de-finaliste en 2008-2009. Par contre, lors de sa dernière campagne, en 2011-2012, le « Sous-marin jaune » avait coulé en subissant six revers en six matches au premier tour.