Sénégal: Invité special aux JO Tokyo 2020 - Macky Sall va finalement livrer un message par visioconférence

Le président de la République, Macky Sall ne se rendra finalement pas à Tokyo où il était annoncé en grandes pompes et attendu comme une guest-star du Comité international olympique (CIO) pour délivrer un message. L'information a été livrée par la télévision nationale, sans aucune précision sur les raisons de cet étonnement faux-bond. Le Chef de l'Etat va finalement livrer son message par visioconférence.

Pour rappel le 12 novembre 2020, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, en visite à Dakar et au cours d'un déjeuner avec le Président Sall, en présence du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye et le ministre des Sports, Matar Ba, l'avait invité de venir porter la flamme olympique. Ce qui est inédit dans le mouvement olympique. Selon des sources dignes de foi et généralement bien informées, l'Allemand serait très «content» de l'engagement du Chef de l'Etat pour la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus en 2022 au Sénégal avant d'être reportés en 2026. Une première dans un pays africain. Pour rappel, le 8 octobre 2018, les membres du CIO, par acclamation debout, avaient décidé de confier les JOJ au Sénégal, devant le Botswana, le Nigeria et la Tunisie.

Pour atteindre cet objectif, Mamadou Diagna Ndiaye avait mis en place une «task force» qui avait minutieusement piloté le dossier, jusqu'à la victoire finale. Le Chef de l'Etat, Macky Sall, avait d'ailleurs effectué un déplacement à Buenos Aires pour y retrouver la délégation du CNOSS mais aussi de la mairesse de Dakar, Soham Wardini.

A noter qu'en plus de la capitale sénégalaise, les épreuves vont se dérouler à Saly Portudal (sports nautiques) et à Diamniodio. Cette nouvelle ville sénégalaise va d'ailleurs abriter le village olympique qui ne sera autre que l'Université Amadou Makhtar Mbow. 4000 athlètes dont 2000 filles et 2000 garçons, âgés de 15 à 18 ans, sont attendus.