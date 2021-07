Ile Maurice: Promouvoir une approche concertée pour mieux lutter contre la drogue

communiqué de presse

Lors du lancement du programme de formation de prévention et luttre contre la drogue, le Youth empowerment against drug (YEPAD), hier au centre communautaire de Petite Rivière, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, a réitéré son appel pour une approche concertée afin de mieux répondre aux risques liés aux addictions dans la société, en particulier chez les jeunes.

Le ministre a invité les Mauriciens à travailler ensemble pour prévenir la prévalence et l'abus de drogues dans le pays. Il a rappelé que selon le troisième rapport de l'Observatoire national des drogues publié en novembre dernier, le nombre d'usagers de drogues injectables à Maurice s'élevait à 6 000. Dans cette optique, il a parlé de l'importance d'étendre le YEPAD dans une vingtaine de localités à travers Maurice pour promouvoir une approche communautaire dans la prévention et la réduction de l'abus de drogues.

S'adressant aux participants du programme, Dr Jagutpal les a encouragés à ne pas juger ou blâmer les toxicomanes, mais à leur offrir un soutien en vue de leur réhabilitation.

Le YEPAD est mis en œuvre par le National Drug Secretariat sous l'égide du Bureau du Premier ministre en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Le programme a débuté en mars 2021 à Roche Bois. Il vise à permettre aux jeunes participants d'obtenir les informations nécessaires et de transmettre leurs connaissances avec les autres résidents de leur quartier pour les sensibiliser contre la drogue, prévenir l'utilisation de drogues chez d'autres jeunes et encourager les usagers de drogue à se faire aider et accompagner.

Le programme comprend plusieurs séances de formation et de sensibilisation animées par les représentants de l'unité de Harm Reduction du ministère de la Santé et du Bien-être ; du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ; du ministère de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille ; de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de la Police et des organisations non gouvernementales.