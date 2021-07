Maroc: INDH - Adoption de 23 projets de plus de 6 MDH à Taounate

Taounate — Vingt-trois projets d'un coût global estimé à 6,5 millions de DH (MDH) ont été adoptés, récemment à Taounate, par le comité provincial de développement humain (CPDH).

Ces projets relatifs aux chaînes de production de valeur pour l'année 2021, ont été financés dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes avec une contribution de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) de 3,8 MDH.

Ces actions bénéficient à 12 coopératives et 10 auto-entrepreneurs tandis que le projet restant revient à une SARL.

Présidée par le gouverneur de la province, Salah Daha, la réunion du CPDH a approuvé également son règlement intérieur et le plan pluriannuel de développement humain 2021-2023.

Cette rencontre a porté aussi sur des exposés relatifs à l'évolution du règlement intérieur du Comité provincial et au bilan de la mise en œuvre de l'INDH au niveau provincial durant les années 2019 et 2020, outre les projets et les opérations programmés dans le cadre du Plan pluriannuel 2021-2023.

L'accent a été mis, aussi, sur l'étude des filières de production et des projets porteurs, soumis à approbation dans le cadre du troisième programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province s'est attardé sur les objectifs et la philosophie de l'INDH, soulignant l'importance de la planification pluriannuelles qui caractérise la mise en œuvre de la troisième phase de l'INDH et son rôle dans la définition d'une stratégie claire pour toutes les interventions et opérations programmées pour les trois prochaines années à travers la mise en place de manière proactive de toutes les procédures et mesures pour l'exécution de ces opérations et projets en coordination avec les administrations publiques compétentes, les instances élues et la société civile.

Un total de 221 projets d'un coût global de 236 MDH ont été réalisés dans la province de Taounate, au titre des années 2019-2020 , avec une contribution de l'INDH à hauteur de 233 MDH.

Ces projets visent notamment à rapprocher les services de santé des citoyens, à améliorer la santé maternelle et infantile, à soutenir les infrastructures et les services sociaux de base, et à intégrer les jeunes sur le marché du travail dans le but d'améliorer leur niveau de vie, et de soutenir et d'accompagner les personnes en situation de précarité conformément aux objectifs de l'INDH.