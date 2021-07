Ile Maurice: Isabelle Bouvier, première femme à diriger le Royal Palm Beachcomber Luxury

La directrice du palace parisien Lutetia succèdera à Gregory Coquet à compter du 1er octobre 2021. Isabelle Bouvier sera la première femme à diriger le Royal Palm Beachcomber Luxury, membre de The Leading Hotels of the World et porte-drapeau de l'hôtellerie de luxe à Maurice. Cette nomination est aussi une première pour l'hôtellerie de luxe à Maurice.

Diplômée d'un MBA de l'Ecole Supérieure de Commerce International de Fontainebleau et titulaire d'une licence en Commerce International, Isabelle Bouvier possède 25 ans d'expérience dans le secteur de l'hospitalité de luxe. Elle a débuté sa carrière au Sheraton Paris Airport Hotel en 1995 et intègre ensuite les plus prestigieuses adresses de la capitale française parmi lesquelles: Starwoods Hotels & Resorts, Concorde Hotels & Resorts, InterContinental Paris le Grand et The Peninsula Paris. Depuis septembre 2017, elle est à la direction du Lutetia à Paris. A ce titre, elle a largement contribué à l'attribution du label Palace et du prix Forbes 5-star Hotel & Spa à cette enseigne.

A la direction du Royal Palm Beachcomber Luxury, cette professionnelle de l'hôtellerie d'exception apportera toute l'expertise acquise au cours de son parcours pour contribuer au rayonnement de cette belle adresse. «Je suis très heureuse de rejoindre le dynamisme du Groupe Beachcomber et fière de pouvoir faire partie de l'équipe du Royal Palm Beachcomber Luxury, l'un des hôtels les plus emblématiques de l'océan Indien, au cœur d'une destination qui allie Authenticité, Luxe et Tradition», déclare Isabelle Bouvier.

Pour la première fois depuis son inauguration en 1985, le Royal Palm Beachcomber Luxury sera dirigé par une femme. «Nous sommes ravis de compter très prochainement Isabelle Bouvier au sein de l'équipe du Royal Palm Beachcomber Luxury. Sa solide expérience de l'hôtellerie de luxe, son réseau étendu, ses qualités de leadership, et sa capacité à mobiliser les équipes seront des atouts qui permettront au fleuron de notre Groupe de franchir une étape nouvelle. C'est également une immense fierté pour Beachcomber Resorts & Hotels d'accueillir une femme qui incarne l'image même de l'hôtellerie de luxe aux commandes de cet hôtel iconique de l'océan Indien. Il s'agit d'une grande première et un pas important pour l'univers de l'hôtellerie d'exception à Maurice», déclare Gilbert Espitalier-Noël, CEO du Groupe Beachcomber.