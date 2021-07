Afrique Centrale: Obsèques du cardinal Monsengwo - Les hommages de deux Congo et de l'Afrique

L'archevêque émérite de Kinshasa a été décoré à titre posthume d'une médaille de mérite civique au rang de « Grand cordon de l'Ordre national Kabila-Lumumba ».

Depuis l'annonce de la mort de l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, des hommages ont fusé de partout. Ces obsèques ont également mobilisé du monde. Des délégations et des messages viennent du monde entier.

Si la nation congolaise a regretté avoir perdu l'un de ses dignes fils, l'Eglise catholique de la RDC, d'Afrique et du monde est en train de pleurer un de ses grands artisans alors que le continent Afrique pleure un modèle de prêtre qui a marqué son temps non seulement par la conduite des brebis vers le Père mais également par la défense des faibles. Le cardinal Monsegwo, rappelle-t-on, était le premier docteur noir en exégèse, l'étude de la Bible. Pour honorer la mémoire de cet illustre personnage, Kinshasa avait accueilli plusieurs délégations d'Eglises et des gouvernements venus des pays africains.

Félix Tshisekedi et Denis Sassou présents au Palais du peuple

Les deux Congo étaient représentés à ces obsèques au plus haut sommet de l'Etat. Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou N'Guesso, étaient présents, le 20 juillet, au Palais du peuple, où le décor a été planté pour la messe et la cérémonie officielle de décoration à titre posthume du Cardinal Laurent Monsengwo, au rang de Grand chancelier des Ordres nationaux de la médaille d'or du mérite civique.

Plusieurs autres personnalités y ont pris part, dont le Premier ministre et les membres du gouvernement de la RDC, ainsi que des membres des confessions religieuses. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui-même qui a décoré le cardinal Laurent Monsengwo. Cette cérémonie officielle a commencé par des témoignages dont la série avait été clôturée par celui du recteur de l'Université catholique du Congo (UCC), le Pr abbé Léonard Santedi, qui a rendu hommage au cardinal Laurent Monsengwo, au nom de l'Association des théologiens africains.

Dans l'oraison funèbre faite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, celui-ci a rappelé ce que fut le cardinal Monsengwo, pour la RDC et le peuple de Dieu en général. « Le nom Monsengwo signifie le petit-fils du chef coutumier, en Sakata. Il appartient à la famille royale, connue pour son endurance et obstination légendaire. Il appliquait les vérités bibliques à la politique pour sauver le peuple et au profit d'un État de droit », a souligné le président de l'Assemblée national. Et de poursuivre : « Acteur majeur, Monsengwo a été une figure emblématique. Il a défendu des valeurs démocratiques, de paix, de réconciliation. Il a su être indispensable au pays et à la classe politique, une figure écoutée et respectée ».

Poursuivre le combat du cardinal Monsengwo

Lors de la cérémonie eucharistique, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé à « poursuivre le combat du cardinal Monsengwo ». Le cardinal Laurent Monsengwo, a-t-il dit, nous laisse un lourd héritage. Le meilleur chemin pour honorer sa mémoire est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais, a-t-il poursuivi, l'hommage le plus important est de continuer son combat et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et de continuer « Dans la situation actuelle de notre pays, son combat est de voir le Congo debout, uni et prospère, voir ses fils et filles se donner la main pour faire reculer les frontières de l'injustice, de l'exploitation des pauvres pour bâtir ce Congo de rêve comme nous le chantons dans l'hymne national ».

En présence de plusieurs officiels et personnalités qui assistaient à ces hommages officiels, le cardinal Ambongo a rappelé que le combat de l'illustre disparu était de « voir les dirigeants ne pas se considérer comme les propriétaires du pays, mais comme les serviteurs, de s'engager résolument pour que l'immense richesse serve aux populations et non à un petit groupe de privilégiés ». L'archevêque métropolitain de Kinshasa se dit convaincu « qu'on ne peut rendre hommage à Laurent Monsengwo si le peuple croupit dans la misère alors que les dirigeants vivent dans l'opulence ».

Pour le cardinal Ambongo, « Laurent Monsengwo peut se reposer de son labeur ». Ses œuvres accomplies seulement pour l'amour de Dieu et des hommes, sans recherche du pouvoir, a-t-il affirmé, le suivent. « Il ne pouvait autrement terminer sa vie que dans le Seigneur. Nous avons voulu encore le voir, l'écouter, lui sourire. Hélas, nous ne le verrons plus avec les yeux humains. Nous ne partagerons plus avec lui des moments de joie », a-t-il regretté avant de souhaiter le repos éternel à cet illustre personnage qui a marqué la vie de la RDC et de son Eglise.