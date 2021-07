Afrique: Cecafa U23 2021 - la RDC et l'Ouganda à forces égales

Les Léopards U23 de la République démocratique du Congo (RDC) ont tenu en échec les Cranes d'Ouganda, favoris du tournoi, en première journée du groupe A de l'édition 2021 du tournoi de la Cecafa.

La 61e édition du tournoi du Conseil des fédérations de football de l'Afrique de l'Est et du centre (Cecafa) a démarré le 17 juillet à Bahir Dar en Ethiopie. Et les Léopards U23 de la RDC ont effectué leur première sortie le 18 juillet, face aux Cranes d'Ouganda, dans le groupe A. Score : zéro but partout. Pour cette rencontre, le sélectionneur Jean Claude Loboko, en accord avec son adjoint Guy Bukasa, a titularisé le gardien de but Brunel Efonge, et dans le champ Steve Ebuela, Jacques Yiadi, Magloire Ntambwe, Henock Mangidula, Christian Nsudi Nlandu, Merveille Kikasa, Katumbwe Mokonzi, Karim Kimvuidi, Joël Beya et Mpia Nzengeli. Sur le banc des remplaçants, il y a eu Henock Kamalanduako, Israel Mubobo, Mawamu, Kasereka, Jonathan Ikanga Kapela, Laurent Mwanza Ntambwe et Jean Baleke.

Disposés en 4-3-3 face à une équipe U23 ougandaise évoluant en 4-4-2, les Léopards ont été relativement acculés. La fatigue du long voyage de Kinshasa à Bahir Dar avec escale de quelques heures à Addis-Abeba s'est fait fortement sentir. Il fallait aussi que les joueurs s'accommodent rapidement du climat et de l'altitude, ainsi que de la pelouse naturelle mouillée par la pluie. Ils ont donc réussi à contenir les offensives des Cranes ougandais, quinze fois vainqueurs de cette compétition et favoris du tournoi. « C'était bien, beaucoup d'engagement. Deux équipes qui ont bien montré qu'elles n'étaient pas là pour faire la figuration. Le résultat reflète un tout petit peu la physionomie du match, qui était très engagé. Je pense que dans le groupe de 3, le plus important est de ne pas perdre le premier match. Il faut féliciter les jeunes congolais parce qu'ils ne se sont pas encore remis du long voyage d'hier. Il faut savoir que nous avons eu de longs moments dans les airs, une longue attente à Addis-Abeba avant de rallier Bahir Dar seulement dans la soirée. Vous savez qu'en termes de physiologie, la récupération n'est pas complète », a déclaré le sélectionneur adjoint Guy Bukasa à la conférence de presse d'après match. L'Ouganda, note-t-on, a été vainqueur de la dernière édition des U20 en 2020. Le deuxième match des Léopards et la dernière du groupe est prévu pour le 21 juillet contre les Taifa Stars de la Tanzanie.

A l'ouverture de la compétition le 17 juillet, l'Ethiopie, pays hôte de la compétition, a été tenue en échec par son voisin, l'Erythrée par trois buts partout au terme d'une partie à rebondissements, dans le groupe B. Les Walyas éthiopiens ont mené à trois reprises. Ils ont à chaque fois été rejoints au score par les Gars de la Mer Rouge (Red Sea Boys) Erythréens. Et le lundi 19 juillet dans le groupe C, les Harambee Stars U23 du Kenya ont dominé les Requins de la Mer Rouge de Djibouti par trois buts à zéro.