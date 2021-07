Maroc: M. Benabdellah au forum de la MAP - Un environnement réconciliant les Marocains avec la chose publique, prélude à la réussite des prochaines élections

Rabat — Le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mohammed Nabil Benabdellah a affirmé, mardi à Rabat, que la création d'un environnement politique réconciliant les Marocains avec la chose publique est un prélude pour la réussite des prochaines élections.

M. Benabdellah, qui était l'invité du Forum de la MAP sous le thème "Le PPS et les élections de 2021 : les préparatifs et les perspectives", a souligné que "la réussite des prochaines élections passe par l'établissement d'un espace et d'une atmosphère politiques qui puissent réconcilier les Marocains avec la politique et la gestion de la chose publique".

"L'ouverture de nouvelles pages au niveau économique, social, culturel et développemental requiert, en parallèle, l'ouverture d'une nouvelle page au niveau politique et démocratique pour aller tous de l'avant vers le nouveau modèle du développement", a-t-il insisté.

Et M. Benabdellah de poursuivre, à cet égard, que "nous espérions qu'il y ait des initiatives structurelles qui introduisent des réformes à la scène politique et permettent la révision des moyens d'approcher les élections, et comment produire une majorité et un gouvernement fort".

Quant à la perspective des prochaines élections, M. Benabdellah a indiqué que le parti a présenté son programme, qui comprend des axes majeurs, notamment le placement de l'élément l'humain au cœur du processus de développement, le décollage économique et la question démocratique et politique pour porter ces perceptions.

Il a, à cette occasion, abordé la question de la restauration de la confiance des citoyens dans la politique, soulignant la responsabilité partagée de tous les acteurs pour atteindre cet objectif.

Le secrétaire général du PPS a insisté sur le rôle des partis politiques dans la crédibilisation de la scène politique via l'élaboration d'un discours crédible et une gestion interne transparente et démocratique, en sus de l'ouverture aux compétences.

M. Benabdellah a également appelé les électeurs, en particulier les abstentionnistes dans les villes et les campagnes, les jeunes et les femmes et les intellectuels à investir la sphère politique pour tenter de créer une présence qui puisse mettre en œuvre le nouveau modèle du développement, saluant par là-même le grand effort fourni pour inscrire les citoyens sur les listes électorales.

Il a, dans ce sens, révélé que le PPS œuvre pour présenter des femmes en tant que têtes de listes dans au moins dix circonscriptions électorales lors des prochaines législatives, et à sélectionner des cadres et des compétences pour les présenter dans les autres circonscriptions.

