Congo-Kinshasa: Mercato - Konyaspor convoite Mpoku, Pelly Mpanzu prolonge à Luton Town, Parfait Mandanda à Mouscron

Des Congolais intéressent plusieurs clubs en Europe en ce mercato d'été, certains prolongent avec leurs anciens employeurs, d'autres changent d'air.

Le milieu international offensif Paul-José Mpoku (29 ans) est cité à Konyaspor (D1 Turquie). Selon la presse locale du lundi 19 juillet, l'ancien joueur de Standard de Liège en Belgique, passé par Chievo Verone et Cagliari en Italie pourrait donc quitter Al Wahda en D1 Emirats arabes unies si l'accord est trouvé entre les parties. En cas de signature de contrat, il sera à son cinquième championnat après la Belgique, la Grèce, l'Italie et les Emirats arabes unis. Konyaspor fait de lui une de ses priorités pour son expérience du haut niveau. Cette saison dernière, Paul-José Mpoku a fait vingt-sept apparitions avec Al Wahda, avec 6 buts et 5 passes décisives. Le joueur séjourne en Angleterre où il a participé à la signature du contrat de son jeune frère, Albert Sambi Lokonga, à Arsenal. Il a quitté Anderlecht de Belgique pour 17,5 millions d'euros.

Annoncé à Hatayspor en D1 en Turquie, à Middlesbrough et Blackburn en D2 Angleterre, le milieu récupérateur « box to box » néo-international Pelly-Ruddock Mpanzu (27 ans) a choisi de prolonger à Luton Town (D2 Angleterre) pour une durée non révélée. Il a disputé 46 matchs avec son club et marqué 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, au cours de la saison 2020-2021, prenant une part active au maintien du club en Championship anglaise. Formé à West Ham (D1 Angleterre), il compte 296 apparitions avec Luton Town depuis qu'il est parti de la réserve de West Ham en novembre 2013. Il va donc y poursuivre sa carrière, lui qui espère être dans l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, après avoir honoré ses premières sélections lors du stage du dernier stage de la sélection RD-congolaise en Tunisie en juin dernier (matchs amicaux contre la Tunisie et le Mali).

La presse marocaine a annoncé très récemment un probable transfert de l'attaquant néo-international Walter Bwalya Binene d'Al Ahly d'Egypte au Raja de Casablanca, dans le cadre d'un accord pour le transfert de Soufiane Rahimi. Le joueur du Raja intéresse beaucoup le mythique club égyptien qui vient de remporter son 10e Ligue des champions d'Afrique en battant en finale Kaizers Chiefs d'Afrique du Sud. Mais Raja aurait démenti ce transfert. Notons que l'ancien joueur de Lubumbashi Sport passé par Forest Rangers et Nkana Red Devils en Zambie avant de joindre El Gouna et Al Ahly en Egypte a été très peu utilisé cette saison.

Un autre transfert, c'est le retour du gardien de but international Parfait Mandanda en Belgique, après une saison à Hartford Athletic en D2 aux Etats-Unis. Il va signer à l'Excelsior Mouscron, club relégué en D2 Belge, lui qui appartient à Charleroi (D1 Belgique) et passé par Dinamo Bucarest (D1 Roumanie). Interdit de recrutement quelques jours auparavant, l'Excelsior Mouscron a vu sa sanction être levée. Le jeune frère du portier international français Steve Mandanda -qui avait choisi de jouer pour les Léopards de la République démocratique du Congo, pays d'origine de ses parents- s'entraîne déjà avec l'effectif pro de Mouscron jusqu'à disputer quelques matchs amicaux. Il retrouve à Mouscron un autre Congolais de souche, Béni Badibanga. Parfait Mandanda a disputé 15 matchs avec Hartford Athletic et encaissé 22 buts, n'ayant réalisé que 4 cleen-sheets (match sans encaisser de but).