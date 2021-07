Congo-Kinshasa: Les vaccins Pfizer, Sinovac, Astrazeneca et Johnson & J./Covid-19 - 5 millions de doses attendues en RDC

Le Ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani a annoncé jeudi 15 juillet dernier à la presse à Kinshasa, où il prenait part à la conférence de presse conjointe organisée par son homologue de la Communication et médias, Patrick Muyaya l'arrivée de plus 5 millions de doses de vaccins de différentes marques notamment, l'Astrazeneca, le Sinovac, Pfizer et Johnson & Johnson.

En effet, ces acquisitions permettront à la RDC de poursuivre les activités de vaccination contre le Covid-19, lancées depuis avril 2021 et qui sont actuellement suspendues à cause de la rupture des stocks des produits. Aux dires du patron de la Santé, grâce à l'initiative Covax, le pays va recevoir 50.000 de doses d'Astrazeneca et 250.000 doses de vaccin Pfizer dans un mois.

Selon l'équipe de riposte, à partir du mois de septembre, 4,6 millions des vaccins Pfizer vont arriver à Kinshasa. Un lot de 200.000 vaccins chinois Sinovac a été aussi commandé. Par ailleurs, les négociations sont en cours pour l'acquisition de 26 autres millions d'antigènes anti-Covid-19 Johnson & Johnson, dans le cadre de l'Union africaine.

En croire les autorités sanitaires, la vaccination cible 25% de la population, dont la priorité serait principalement les personnes ayant des maladies cardiaques, celles souffrant d'autres maladies chroniques ainsi que le personnel de santé. La vaccination anti-Covid-19 ne concerne que les adultes majeurs de 18 ans et plus.

Ainsi, le Ministre Mbungani a aussi rappelé l'importance de la vaccination qui demeure une stratégie efficace de riposte pour protéger la population en ce temps de pandémie. Pour convaincre la population, une campagne médiatique de vaccination est en cours afin d'expliquer clairement à la population tous les contours de l'épidémie et du vaccin.

Avec plus de 344 sites de vaccination dans 13 provinces, plus de 75 mille personnes ont reçu l'injection anti-Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national.