Congo-Kinshasa: Inconstitutionnalité de la proposition de la loi modifiant et complètent la loi n ° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise de Noël Tshiani

D'entrée de jeu, il convient à bon droit de révéler l'inconstitutionnalité de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi N° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, un texte d'intérêt particulier du compatriote Noël TSHIANI MUADIANVITA déposée déjà pour examen et adoption à l'Assemblée Nationale par l'honorable député PULULU.

En effet, cette proposition de loi sur la nationalité congolaise comme déjà prédis dans nos précédentes réflexions est une loi qui brise au grand jour l'unité et la cohésion nationale, valeurs républicaines et expression des citoyens congolais affirmant leur détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect des leurs diversités et dans leurs particularités positives.

Ces nobles idéaux fruit d'un dialogue Intercongolais du 17 décembre 2002, considérés comme remèdes à des crises politiques récurrentes auxquelles était confrontée la RDC depuis son indépendance, se voient aujourd'hui saupoudrés par les intelligences politiques en recherche de positionnement politique sans moindre regard à la notion de constitutionnalité des lois et de constitutionnalisme du droit constitutionnel congolais ce, pour la satisfaction de leurs intérêts politiques mesquins, au mépris des conséquences incalculables que peuvent engendrer leurs œuvres scientifiques dont le contexte exacte fait référence au droit civil comparé alors qu'élaborées avec beaucoup de légèretés dans un État aux réalités politique et sociales propres.

Il faille en toute évidence préciser que, la proposition de la loi modifiant et complétant la loi sur la nationalité congolaise de Noël TSHIANI MUADIANVITA est dans plusieurs de ces dispositions, une proposition inconstitutionnelle.

Sans pour autant passer le temps avec l'exposé de motif qui n'a rien de motivation sérieuse et qui se fonde sur deux objets fallacieux (souveraineté et fidélité à la nation congolaise ).

Nous nous évertuons à étayer l'inconstitutionnalité des certaines dispositions de cette loi divisionniste et conflictogène en ces termes :

l'article premier et l'article 26 de cette proposition divorcent d'avec la volonté du constituant congolais en ceci que, ces dispositions proposent respectivement qu'il soit reconnu aux congolais vivant à l'étranger et ceux vivants en RDC le droit de posséder concurremment la nationalité congolaise avec une autre nationalité puisque qu'on nait congolais, on demeure congolais et on meurt congolais.

Encore que la nationalité congolaise ne se perd dans le cas échéant, qu'en cas d'une déclaration expresse faite par le citoyen intéressé. Autrement dit, la perte de la nationalité congolaise à la suite de l'acquisition d'une autre nationalité devient volontariste ; cependant que son exposé de motif semble venter la notion de souveraineté comme socle de son aventure scientifique.

Cet état de chose viole la constitution qui consacre l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise, ce texte enseigne clairement que, "la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité."(article 10 de la constitution ). La constitution n'étant pas révisée, il serait paradoxale de laisser-passer pareil texte qui au sens de l'intelligence juridique, devrait elle se conformer à la constitution et non prétendre à réviser la constitution pour se conformer à une loi organique. C'est le juridisme en droit constitutionnel congolais.

La proposition de la loi modifiant et complétant la nationalité congolaise de Noël TSHIANI en ces articles 4 et 24, propose le verrouillage à l'accès des certaines hautes fonctions de la République qu'aux seuls congolais de père et de mère.

Une exception d'après lui fondée sur la loyauté et la fidélité à la nation congolaise, alors que la constitution congolaise du 18 février 2006 en vigueur, texte auquel s'inspirent tous les textes légaux présent et à venir en dispose autrement.

Il est prévu dans la constitution congolaise "qu'aucun congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire objet d'une mesure discriminatoire, quelle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une culture ou linguistique."( article 13 de la constitution ).

Parce qu'il faut le dire, le prétendu verrouillage d'accès aux hautes fonctions de la République par le congolais même d'origine justifiant leur Congolité par l'appartenance aux groupes ethniques devenus le Congo à l'indépendance, est une discrimination proscrite à l'article 13 de la constitution.

Cette proposition ignore que l'injustice avec ses corollaires est l'un des vices à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays.

La proposition de loi de Monsieur TSHIANI viole également le devoir de respect obligé à l'article 66 de la constitution; cette loi franchement s'avoue discriminatoire lorsqu'elle méconnaît aux autres congolais leurs droits politiques entant qu'un droit humain protège par notre constitution. Alors que le respect de ces droits s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne. ( article 60 de la constitution ). Notons que le droit d'élire et de se faire élire est un droit politique protégé tant par les instruments juridiques nationaux qu'internationaux.

En quoi est-ce qu'un Congolais de père et de mère, est plus congolais que le congolais d'origine né d'un père ou d'une mère seulement ?

Selon la loi TSHIANI, Même un Congolais de père et de mère devenu congolais par naturalisation, a droit d'accéder aux hautes fonctions de la République à l'exclusion des congolais d'origine né d'un père ou d'une mère congolais, en évoquant paradoxalement la loyauté et la fidélité à la nation congolaise comme mobile de cette disposition discriminatoire. C'est un non sens dans un Etat qui se veut de droits où le respect des droits fondamentaux est un principe sacro- Saint.

Cela est d'autant plus vrai, lorsque l'article précité ne fait aucune précision sur la nature du congolais devant avoir accès à ces fonctions, quoique discriminatoire.

Né de père et de mère congolais par tout mécanisme ; on a droit de jouir à ses hautes fonctions de la République, mais celui d'un seul parent congolais même d'origine est exclu; cependant que, tous les congolais naissent égaux en dignité et en droit; ils ont droit de jouir des leurs droits politiques entant que congolais tout court (article 11 de la constitution).

Pis encore, cette proposition de la loi TSHIANI voudrait se faire une loi à laquelle la constitution doit se référer, alors que la bonne intelligence devrait le conduire d'élaborer préalablement une loi portant révision des certaines dispositions constitutionnelles relatives à la matière abordée pour conduire à la modification de la loi sur la nationalité. N'étant pas révisée, la constitution congolaise demeure dans ses dispositions applicables à tout égard.

D'où, la proposition de cette loi doit être soumise à un examen minutieux de sa conformité à la constitution tel que prévu à l'article 160 du texte précité.

C'est pourquoi, l'assemblée nationale fera maturité législative en rejetant purement et simplement cette loi non seulement divisionniste et conflictuelle mais aussi et surtout inconstitutionnelle quant à sa forme et à son fond.

Maître Patrick Bamba,

Juriste analyste, chercheur en Droit