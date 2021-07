Guinée: Célébration de fête de Tabaski - Le message de Dr Zalikatou Diallo, ministre de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale

À l'instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles musulmans de la Guinée ont célébré ce mardi, 20 juillet 2021, la fête de tabaski ou la fête de moutons. Une occasion de prières et de bénédictions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale.

Dans un message adressé à cette occasion au peuple de guinée et à tous les acteurs de la vie nationale, madame, la ministre de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale, Dr Zalikatou Diallo appelle à la consolidation de la paix, à l'unité nationale et à la cohésion sociale entre tous les guinéens et guinéennes.

<< Je profite de cette opportunité pour souhaiter une très bonne fête, au Président de la République, le Pr Alpha Condé et à tout les musulmans de Guinée, d'Afrique et du monde entier. Que Dieu à l'aise toutes les difficultés. Que la pandémie Covid-19 qui a endeuillé tant de monde finisse.

J'invite tout le monde à œuvrer en faveur de la paix, de la cohésion sociale et l'unité nationale. Que tous les acteurs de la vie nationale privilégie l'intérêt supérieur de la nation, le respect des lois et des valeurs de la nation>> a été lancée.

Mes vœux les meilleurs à toutes et à tous. Je profite de cette occasion pour appeler le peuple de Guinée et à l'ensemble des acteurs de la vie nationale, de mettre en profit cette fête pour œuvrer en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale.

En compagnie de son époux et de sa famille, la ministre a aussi en mère de famille saisie l'occasion pour adresser un message de bienveillance à l'endroit des parents et usagers de la route.

<< Je conseille aux parents de bien veiller aux enfants en ces jours de fête. Qu'ils les fassent accompagner par leurs aînés. Que les usagers de la route aussi fassent très attention. Que les conducteurs de véhicules, les taxi motos de rouler doucement pour éviter les accidents de la circulation. J'invite toutes et tous aussi au stricte respect des mesures barrières et à porter les masques pour éviter des nouvelles contagions. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il un nouveau variant du virus qui est en train de se propager dans la sous-région>> a-t-elle déclaré.

À noter que la fête l'Aïd el- kebir est la plus importante fête musulmane. Elle marque la fin du hadj et la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils, ainsi acceptation par son fils de commandement divin.