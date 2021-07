Congo-Kinshasa: Assistance humanitaire - L'Ong Ma Famille en Or apporte des vivres et non vivres aux enfants de l'orphelinat Banaya Kivuvu

Pour célébrer l'an Un de son existence conformément à sa vision, celle de venir en aide aux personnes vulnérables, l'ONG Ma famille en Or (MFOr) a fêté, en famille, avec les enfants orphelins encadrés par l'orphelinat Banaya Kivuvu (enfants de l'espoir) à Righini dans la commune de Lemba.

Le samedi 17 juillet, une forte délégation de l'ONG MFOr a rendu le sourire à ces enfants en leur apportant des vivres et non vivres composés de farines de maïs, des haricots, de riz, de lait, de savons, d'huile végétale, des jus, des biscuits, des habits...

Après une prière très profonde dite par un enfant encadré par ledit orphelinat, la Directrice générale de l'orphelinat Banaya Kivuvu, Hélène Alemusuey Unsindal a, sous les applaudissements, accueilli ses hôtes dans la grande joie.

Des propos laudatifs et encourageants ont témoigné la reconnaissance de la Directrice générale aux membres de MFOr. "Nous bénissons l'Eternel et nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité. Merci d'avoir pensé à nous, à l'occasion de votre premier anniversaire", a- t- elle déclaré avec sourire aux lèvres avant de poursuivre: "Que Dieu puisse multiplier ses faveurs envers vous, pour que vous fassiez encore plus dans l'avenir pour nous, et pour les autres enfants qui sont aussi dans une situation difficile".

Cette marque de reconnaissance de la part de la Directrice générale de l'orphelinat Banaya Kivuvu à l'endroit de " dames en or" de l'ONG MFOr ne les a pas laissées insensibles. La représentante de cette ONG en France, Elysée Ntumba, en séjour à Kinshasa, a souligné que le geste posé en faveur de l'orphelinat Banaya Kivuvu entre dans la droite ligne de la vision de MFOr qui est fondée sur des valeurs chrétiennes. C'est donc un motif de satisfaction : "Nous avons posé cet acte, à l'occasion de notre premier anniversaire pour apporter le sourire à nos enfants. A travers ce geste, nous avons tout simplement respecté la parole de Dieu. C'est pour nous un motif de satisfaction, le fait d'apporter le sourire à nos enfants".

Elysée Ntumba a, par ailleurs, fait remarquer que le geste de charité posé par MFOr en faveur de l'orphelinat Banaya Kivuvu est une première action en tant que ONG reconnue légalement. Mais, a-t-elle indiqué, nous avons eu à mener dans le silence plusieurs actions notamment, au Congo-Brazza.

L'appel aux personnes de bonne volonté

Les besoins des enfants étant colossaux, Elysée Ntumba a lancé un appel aux personnes tant physiques que morales de bonne volonté d'appuyer la vision de leur Ong pour aider ces petits anges pour qu'ils puissent vivre dans les meilleures conditions afin de favoriser leur développement intégral.

Au-delà de l'assistance en biens de diverses natures à apporter aux personnes vulnérables, MFOr envisage dans l'avenir construire des hôpitaux, des centres d'encadrement pour jeunes désœuvrés, des écoles. D'où, le cri de cœur de Elysée Ntumba aux mécènes : "Nous avons besoin d'argent et de beaucoup d'autres choses pour apporter le sourire aux enfants. Pas seulement à eux, même aussi aux prisonniers, aux Femmes vulnérables".

Parti d'un simple groupe WhatsApp entre amis de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC), le groupe Ma Famille en Or s'est mué, par la volonté de quinze femmes et d'un seul homme qui le compose, en une ong légalement reconnue par l'Etat Congolais. Ayant son siège social à Kinshasa, MFOr est représentée dans plusieurs pays notamment, aux Etats-Unis, Canada, Ecosse, Tchad, Congo -Brazza.